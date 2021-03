V Chrudimi jsou pro děti rodičů pracujících v integrovaném záchranném systému určeny Mateřská škola Na Valech a Základní škola Dr. Jana Malíka. „Pokud je vyčlenění těchto škol podanou rukou především klíčovým či strategickým profesím v zájmu řešení těžké epidemické situace, je ve stejném zájmu také testování jejich dětí,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný. „Nechceme přece vytvořit nové ohnisko nákazy, navíc v rodinách zmíněných profesí,“ dodal.

Testování jednorázovými antigenními testy se uskuteční jednou týdně a město Chrudim ho uhradí ze svého rozpočtu. „Takzvaný lízátkový test je zvolen s ohledem na jednoduchost a komfort odběru, vynikající je rovněž rychlost vyhodnocení. Výsledek bude znám během patnácti minut,“ vysvětlil starosta.

TEST ZE SLIN

„Lízátko“ se vloží dítěti do úst, kde do něj za 90 sekund nasáknou sliny. Vše poté putuje do testovací kazety, kde se výsledek na ukazateli objeví po čtvrthodině.

„Aktuálně je v Mateřské škole Na Valech zapsáno 39 dětí rodičů pracujících v klíčových odvětvích, na Základní škole Dr. Jana Malíka je to osm dětí, ale škola již hlásí další poptávku,“ uvedl mluvčí chrudimské radnice Aleš Prokopec.

Ředitelé obou škol s testováním souhlasí. To samé se dá říct i u rodičů, kteří se při své práci prakticky denně setkávají s lidmi nakaženými covidem a budou mít jistotu, že případnou nákazu nepřenesli na své děti.

Testovací sady jsou k sehnání v několika lékárnách. Jak prodejci zdůrazňují, použití „lízátek“ je snadné a zcela bezbolestné. Navíc není nutné odeslání do laboratoře, protože test zaručuje přesnost 98,44 procenta. Sadu si mohou koupit i samotné rodiny, ale musejí počítat s tím, že dvacet sad v balení stojí 3800 korun.

VYSOKÁ CENA

To, že by si testovací lízátka vyzkoušely běžné mateřské školy, je právě kvůli ceně prakticky nemožné. „Museli by se na tom podílet samotní rodiče i obce. My nemáme finanční příjmy, přišli jsme uzavřením i o takzvané školkovné, to si zkrátka dovolit nemůžeme. Myslím, že postačí sledovat zdravotní stav dítěte a nevodit ho do školky, když vykazuje známky onemocnění. U nás se to naštěstí neděje, ale některé mé kolegyně s tím mají docela problém,“ sdělila ředitelka Mateřské školy v Řestokách Dagmar Krčilová.

Lízátkové testy se staly v Rakousku mezi lidmi neuvěřitelně populární. Největšími odběrateli jsou lékárny a velké firmy, které testují zákazníky i vlastní personál sami. Rakouská vláda vydala rozhodnuti, že se veškeré tyto testy smí použít i doma bez asistence zdravotníků.