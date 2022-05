Podle starosty Františka Pilného je na přechodu z osobních do online porad skvělá časová úspora, kterou by účastníci jednání ztratili při dojíždění. „Třeba náš městský architekt bydlí v Bohdanči a pracuje v Praze. Může vstoupit do jednání, aniž by musel vážit dlouhou cestu. Myslím, že by se ani časově na mnohé porady neměl šanci dostat,“ poznamenal starosta.

On sám by preferoval víc osobních setkání s kolegy, návštěvníky nebo i s novináři, kteří se tiskových konferencí účastní rovněž virtuálně. „Při osobním jednání vnímáte gestikulaci, nádechy, na očích vidíte, co si kdo myslí nebo chce říct,“ vysvětlil.

Úterní jednání o spalovně nebude v aréně. Ministerstvo ho chce přes počítače

Problém cítí hlavně při zasedání zastupitelstva města, které se v současné době už koná v zasedacím sále úřadu, avšak někteří členové jsou připojeni online. Předsedající schůze, tedy většinou starosta, pak musí souběžně sledovat dění v místnosti i na monitoru. Stává se, že při hlasování někomu vypadne signál a objeví se i další technické problémy.

„Já tento hybridní systém nemám rád, vrátil bych se do původní podoby,“ konstatoval Pilný.

VIDEOGALERIE: Hlava v nebi, kolena roztřesená. Projděte se s námi po Sky Bridge

Podle místostarosty Aleše Nunváře se radní neuzavřeli do virtuálního světa, ale běžně se na úřadě potkávají. Online porady podle něj mají velký přínos v rozvoji počítačových znalostí mezi zaměstnanci. „Úředníci jsou konzervativní lidé a mnozí se museli s online jednáními seznámit jako s novinkou. Ale funguje to,“ řekl Nunvář.

V Hlinsku na radnici preferují spíše osobní setkání, třeba při schůzích zastupitelstva nebo rady jsou všichni na místě. „Online jednání jistě šetří čas, ale ne vždycky jsou vhodná. Mnohdy je třeba si věci říct z očí do očí a já osobně to preferuji,“ uvedl starosta Miroslav Krčil.

Osobní kontakt upřednostňuje i Pardubický kraj. „Jednání rady nebo zastupitelstva se konají za osobní přítomnosti,“ potvrdil mluvčí Dominik Barták.