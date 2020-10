Piráti a hnutí ANO, které po víkendových krajských volbách odházejí do opozice, odmítly návrh staronové koalice, že z 24 funkcionářů ve výborech a komisích dostanou v součtu pouze čtyři. Neodpovídá to poměrnému zastoupení podle výsledků voleb, podle něhož byly výbory rozděleny v minulém volebním období, na což se opozice odvolává.

„Předsedu a místopředsedu kontrolního výboru a už jen dvě funkce ve školském výboru a ve výboru pro IT a e-government je nedůstojný výsměch,“ řekl lídr hnutí ANO Martin Kolovratník.

„Nereflektuje to výsledky voleb, těm by odpovídalo zastoupení ve výborech 14 pro koalici a 10 pro opozici,“ přisvědčil lídr Pirátů Daniel Lebduška.

Koalice podle slov dosavadního vicehejtmana Romana Línka požadavky opozice při pátečním podpisu koaliční smlouvy projedná.

Ve shodě jsou naopak koaliční s opozičními stranami v tom, že funkce předsedů stěžejního finančního a kontrolního výboru budou nově neuvolněné.

Tím se ušetří ročně přes tři miliony korun.

„Ušetřená částka by mohla jít na posílení odboru IT na krajském úřadu,“ kvitoval to lídr Pirátů Lebduška. Reagoval na to, že hejtmanství usiluje o digitalizaci správy, nově zřizovaný výbor zastupitelstva pro IT a e-governemnt by tomu měl pomoci.

Piráti, kteří na moderní technologie kladou důraz, už projevili zájem o předsednictví tohoto výboru. Podle kuloárních informací jim chce koalice vyhovět.

Kolovratník z hnutí ANO je narozdíl od Pirátů mnohem kritičtější k dalším představám staronové koalice na hejtmanství.Nelíbí se mu například avizované obsazení finančního výboru koalicí. Finanční výbory podobně jako kontrolní totiž koalice v jakýchkoli zastupitelských sborech mnohdy také přenechávají opozici.

„Takže koalice bude ve finančním výboru vlastně kontrolovat sama sebe… Notabene, když jeho šéfkou má být odcházející radní ze STANu Hana Štěpánová. Koalice pro ni asi potřebuje nějakou trafiku,“ dodal Kolovratník.

Kolovratníkovu kritiku nechtěli koaliční lídři kvůli vyostřeným vztahům nijak komentovat.

„Požadavky opozice vznesené na středečním společném jednání projednáme. Víc se k tou nechci vyjadřovat,“ uvedl vicehejtman Roman Línek z lidovecké Koalice pro Pardubický kraj.

Snaha o zvrat



Martin Kolovratník (ANO), který je ve sporu především s dosavadním a nejspíš i příštím hejtmanem Martinem Netolickým, se navíc nevzdává ani snu o krajské koalici s hnutím ANO.



„Netolického 3PK pro není vzhledem k jeho útokům na hnutí ANO partnerem. ODS a lidovecké Koalici pro Pardubický kraj zašleme výzvu o utvoření středopravé koalice ANO – ODS – KPK,“ uvedl.



Ani to ale lidovecký vicehejtman Línek nechtěl komentovat.