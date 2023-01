Kvůli demolici haly musí být přesunuta všechna vozidla, ale následně podle postupu prací bude opět část parkoviště zpřístupněna.

"Já jsem se rozhodl, že udělám něco pro zdraví. Ostatně můj táta měl garáž skoro dva kilometry od domu a poctivě tam auto večer uklízel, aby ho druhý den zase vyzvedl. Zkrátka jsme zpohodlněli, každý chce mít svého miláčka pod okny. Nějaké místo najdu, třeba i u Kauflandu," řekl osmačtyřicetiletý Jan, který žije v jednom z přilehlých domů a jako sportovec se na zrekonstruovanou halu těší. "Už měla namále," zdůraznil.

Část parkoviště zpřístupní

Naštěstí problémy s parkováním nebudou trvat dlouho. "Kvůli demolici musí být přesunuta všechna vozidla, ale následně podle postupu prací bude opět část parkoviště zpřístupněna. Ze stejného důvodu nebude parkování možné ani v ulici Opletalova," uvedl chrudimský radní zodpovědný za investice Aleš Nunvář.

Náhradní parkoviště podle Nunváře není v nejbližším okolí stavby možné zřídit a zřizovat ho na okraji města, byť v dosahu MHD, není pro místní praktické. "Chápeme, že je to nepříjemné, ale prosíme o shovívavost," požádal radní.

Chrudimský starosta František Pilný přichází s nápadem využít parkoviště u bývalého sídla policie, což není od haly daleko.

"Jde o to, vydržet do března. Potom už si město převezme budovu bývalé policie a parkoviště s kapacitou padesát aut okamžitě otevřeme. Převod se plánuje k 31. březnu. Kdyby bývalo dopadlo předání budovy a dvora k 31.12., tak by nám to skvěle navazovalo. Bohužel na straně státu nastal problém," vysvětlil Pilný.

Do srpna 2024

Změna parkování se netýká lidí parkujících na Tyršově náměstí, to není v plánu po celou dobu rekonstrukce haly vyklízet. "Maximálně může dojít na jeden den k uvolnění uličky pro průjezd jeřábu, ale je to spíše nepravděpodobné," ujistil starosta.

Práce na první etapě rekonstrukce chrudimské sportovní haly potrvají do srpna roku 2024, tedy jeden a půl roku. Ve smlouvě s dodavatelem stavby je inflační doložka, která bude reagovat na vývoj cen, jež se ve stavebnictví neustále zvyšují. Proto se o rozdíl mezi původním odhadem a konečnou cenou město napůl rozdělí se stavební firmou. První etapa stavebních prací zahrnuje rekonstrukci šaten, přístavbu víceúčelového sálu a nového zrcadlového sálu, opravu hlavní haly včetně zateplení a rekonstrukci veškerých sítí.