Když článek s názvem „Kašna srdcem náměstí“ v Hlineckých novinách oslavoval v roce 2002 nově vybudovaný vodní prvek, nikdo netušil, že se kaskádovitý útvar nedočká plánované sochy koně a navíc se stane nefunkčním. Na jeho opravu za odhadovaný milion korun radnice peníze nemá, protože prý řeší jiné investice.

Oprava podivné kašny v Hlinsku je drahá | Foto: Archiv

Kašna už v minulosti vzbuzovala kritiku i posměch. Její tvar je možná architektonicky zajímavý, ale že jde o vodní prvek, pozná náhodný návštěvník města až z bezprostřední blízkosti. A dnes už ani to ne – vany jsou vyschlé, voda už jimi třetím rokem neprotéká, „Pokud se s kašnou nebude nic dít, navrhuji ji osázet květinami. Poté by alespoň Hlinsko mohlo zažádat o zápis do Guinnessovy knihy rekordů za nejdražší květináč na světě,“ zkritizoval současný stav obyvatel Hlinska Josef Leszkow.