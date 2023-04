/FOTO, VIDEO/ Rekonstrukce historické budovy radnice na Resslově náměstí, která pochází z roku 1560, stále nekončí. Jak je z odborného posudku statika zřejmé, budova se hýbe a bude nutné ji urychleně zabezpečit. Problém se objevil v zadním traktu objektu, kde stavební firma opraví opěrný sloup a také památkově chráněnou dřevěnou pavlač.

Dvůr staré radnice v Chrudimi | Video: Romana Netolická

"Od statika přišlo vážné varování. Na budově jsou instalovány sádrové terče, které pohyb budovy potvrzují," uvedl chrudimský radní zodpovědný za investice Aleš Nunvář.

Při pohledu na starou radnici se pravá stěna budovy naklání doleva. "Bude nutné ji provrtat a stáhnout lany, prostě sešněrovat," vysvětlil radní s tím, že si tato investice vyžádá částku 2,5 milionu korun.

Město Chrudim rekonstruuje historický skvost s růžovou fasádou už třetím rokem. Nová jsou okna a vstupní dveře, náročná byla oprava stropních konstrukcí, do kterých se pustila dřevomorka. Tuto etapu si "užili" strážníci městské policie, kterým stavební četa pracovala přímo nad hlavou a potichu to nebylo.

Plynem vytápěná stará radnice v Chrudimi je žrout peněz. Spásou je horkovod

Městská policie se přestěhuje do nového objektu poté, co ministerstvo vnitra převede budovu bývalého sídla Policie ČR na Všehrdově náměstí na do majetku města Chrudimě.

Na přestavbě domu v roce 1721 se podle některých historických pramenů podílel i slavný architekt Jan Blažej Santini Aichl - důkazem má být ozdobný prvek nad vchodem do radnice s motivem dvou obrácených volut. Na fasádě je zachovaný latinský nápis z poloviny 16. století ve znění: „Tento dům nenávidí nepravost, miluje mír, trestá zločiny, zachovává práva, ctí počestné“.

"Ve třetí etapě přijde na řadu oprava fasády, atria a vnitřních prostor, včetně všech rozvodů. Nechceme hlukem a prachem strážníky dál zatěžovat, a tak je pravděpodobné, že se tyto práce uskuteční až po jejich odchodu, tedy v příštím roce," upřesnil Aleš Nunvář.

V budově staré radnice se uvolní velkorysé prostory. Vedení města ještě není rozhodnuté, jak je využije.

"Zatím nevíme, co bude ve staré radnici po odchodu městské policie. V tuto chvíli je jisté jen to, že se strážníci přestěhují do zrekonstruovaných prostor, ty, které jsou ve staré radnici, nevyhovují jejich potřebám. Možností je několik, v minulosti se uvažovalo o galerii, kanceláři starosty, to vše ještě za minulého vedení. Nyní vzniká pracovní skupina za účelem využití prázdných budov, tak uvidíme co navrhne," uvedl chrudimský starosta František Pilný.

