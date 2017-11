Opravy povrchů se posunou o rok

Chrudim – Ulice Palackého a Obce Ležáků se v příštím roce nedočkají dříve slibované úplné rekonstrukce povrchů.

NA KŘIŽOVATCE Palackého třídy, ulice Obce Ležáků a Vrchlického ulice jsme včera zastihli asfaltéry. Kyvadlový provoz je v tomto úseku nadále řízen přenosnými semafory.Foto: Deník / Nečina Marek

Podle Bohumila Vebra, ředitele Správy ŘSD Pardubice, nebudou vozovky na takovou opravu připraveny v důsledku právě dokončované generální rekonstrukce tamější vodovodní a kanalizační sítě. „Původně jsme chtěli nový koberec dělat už letos, ale kvůli opravám kanalizace byl tenhle záměr posunut. Jenže koberec se nebude dělat ani v příštím roce, protože dosud probíhající oprava kanalizace nechá vozovku v takovém stavu, že to nebude možné,“ řekl Bohumil Vebr.



Ředitelství silnic a dálnic počítá s tím, že se dnešní průtah městem v podobě silnice 1. třídy po dokončení obchvatu změní v prostou městskou ulici a zmizí z inventáře ŘSD. „Už jsme se na tom dohodli s městem, že jakmile tam budeme dělat nové koberce, tak silnice už bude zúžená, budou na ní parkovací pruhy atd. Bude to prostě městská komunikace,“ pokračuje ředitel. A co konkrétně správci silnice zabrání provedení slíbené rekonstrukce už v příštím roce? „Firma, která na stavbě pracuje, nesplnila náš požadavek, aby bylo podloží komunikace zaplněno takovým materiálem, který si nebude sedat. Takže teď čekáme sedání takového rázu, že pokud bychom tam udělali koberec, tak za rok nám budou všichni nadávat, že je celý zvlněný. Stavbu tedy odložíme o jeden rok,“ upřesnil Bohumil Vebr.



KRUHOVÉ OBJEZDY

Ředitele Bohumila Vebra doplnil chrudimský místostarosta Jaroslav Trávníček. „Původně jsme dokonce chtěli jít do finále už letos, protože kanalizace se původně měla dělat už loni. Ale bohužel,“ podotkl místostarosta.



Bohumil Vebr pak nicméně přidal alespoň jedno ujištění. „Peníze z Chrudimi neutečou. Pokud se nepodaří tahle část opravy, tak bychom chtěli v příštím roce alespoň opravit oba dva kruhové objezdy u Kauflandu a u nemocnice. Ten, co je složený z jednotlivých prvků v podobě jakéhosi lega, navíc chceme přestavět do podoby trvalého řešení.“



PO PŮLCE LISTOPADU

Kontrolní dny na rekonstrukci chrudimské kanalizace se konají každou středu, další tedy bude zítra.



Chrudimský deník se zeptal už v uplynulém týdnu ředitele Vodovodů a kanalizací Chrudim Ivo Doskočila, jak hodnotí nynější průběh stavby. „Byla dokončena kanalizace u tzv. čínské zdi, to znamená u domu čísel popisných 61 – 67 a byla tam přepojena voda, takže všechno je v pořádku. Podařilo se také udělat nejkomplikovanější věc, kterou bylo protlačení potrubí pod vozovkou u Arrivy. Tím jsme si otevřeli možnost k dokončení povrchů v ulici Obce Ležáků a ve zbytku Palackého třídy, protože už nezůstává žádná přípojka, která by se měla řešit. Stále tedy věřím, že do 18. listopadu bude hotovo,“ předpokládal ředitel.



Spekulace o tom, že stavba se neúměrně prodlužuje, ředitel VaKu odmítá. „Chci připomenout, že smlouva byla uzavřena s tím, že stavba bude hotova do konce roku. My jsme chtěli do konce října zprůjezdnit hlavní komunikaci, ale i když to bude k 18. listopadu, celá stavba bude i tak hotová v předstihu.“