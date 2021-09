Pardubický kraj pokračuje v obnově silnic II. a III. tříd, kterých má přes 3 100 kilometrů. Jednou z nich je dvoukilometrový úsek z Miřetic na Smrček v oblasti zvané Na Perku. Oprava, která by měla začít v listopadu, vyjde kraj na více než sedm milionů korun.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

„Na základě jednání se starostou Včelákova Janem Pejchou jsme vytipovali tento úsek silnice III. třídy. Je několikrát záplatován a rozhodně si úpravy zaslouží, a to i s ohledem na nedaleké pietní území Ležáky. Předpokládáme, že by měla oprava, kterou bude zajišťovat Správa a údržba silnic Pardubického kraje, vyjít na částku přesahující sedm milionů korun. Dodavatel stavby by měl práce zahájit na začátku listopadu s tím, že obnova asfaltobetonových vrstev vozovky potrvá asi tři týdny,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.