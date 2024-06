Most bude opět zprovozněn začátkem srpna.

V první řadě je to především v samotném okresním městě. Tam už od poloviny března komplikuje dopravu rekonstrukce mostu u obchodního střediska Tesco. Mostovka byla zbourána, přechod přes Chrudimku nahrazuje lávka pouze pro pěší, takže se ve městě zejména v dopravních špičkách tvoří kolony aut.

To ale není rozhodně konec, Ředitelství silnic a dálnic Pardubického kraje začne poté opravovat ulici Dr. Milady Horákové, a to od nemocnice až ke kruháku U Guláška. Do rekonstrukce se zapojilo i město Chrudim, takže díky tomu budou postaveny některé autobusové zálivy a opravy se dočkají i chodníky a veřejné osvětlení.

Od června loňského roku probíhá rekonstrukce mostu v Křižanovicích, jejíž součástí je kompletní oprava koruny hráze přehrady. Důvodem rekonstrukce mostu je špatný stavebně-technický stav konstrukce hodnocen klasifikačním stupněm VI, což znamená, že je velmi špatný. Práce za hruba 60 milionů korun by měly skončit letos v říjnu.

Rekonstrukce v Křižanovicích.Zdroj: archiv zadavatele stavby

Okružní křižovatka vzniká na styku silnic II/358 a II/306 s ulicí Vítězslava Nováka ve Skutči slouží jako příjezdová komunikace do centra města a ve směru na Hlinsko či Předhradí. Obchvat je během stavby částečně uzavřen, silnice II/306 je ve směru na Hlinsko uzavřena úplně. Provoz na obchvatu řídí kyvadlově semafory. Řidiči se nového kruháku, který je vzhledem k častým dopravním nehodám na bývalé křižovatce velmi potřebný, dočkají už v červnu.

Kruhová křižovatka je ve Skutči nutná, byly tam často havárie.Zdroj: Město Skuteč

Do poloviny prosince potrvá oprava silnice II/343 Hlinsko - Blatno a modernizace tamního mostu. Objízdná trasa pro veškerý provoz je obousměrně vedena po silnicích směr Herálec, Svratka na silnici č. II/354 Svratouch, Krouna, vlevo na silnici č. I/34 směr Hlinsko a v opačném směru.

Most v Blatně.Zdroj: Deník/archiv

Od začátku dubna probíhá oprava silnice mezi Ronovem nad Doubravou a obcí Závratec. Obousměrná objížďka pro nákladní dopravu vede přes Podhořany u Ronova, Stojice aStarý Dvůr. Pro osobní dopravu a autobusy je stanovena jednosměrná objížďka přes Mladotice. Práce budou dokončeny v termínu do 9. září.