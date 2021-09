Ve středu laboratoře v kraji potvrdily celkem 28 nových případů koronaviru. To je nejvíce od konce letošního května, kdy data ukazovala 29 pozitivních záchytů. „Jedná se o lokální ohnisko, které jsme zaznamenali u jedné rodiny na Svitavsku,“ uvedla ke zvýšenému nárůstu Olga Hégrová, vedoucí protiepidemického oddělení krajské hygieny.

„Je to zřejmě v souvislosti s končícím létem a návratem dětí do škol. Nejedná se o vysoký počet, jsou to jednotlivci, ale musíme to sledovat,“dodala. První školní testování v kraji odhalilo pět pozitivních dětí.

Denní vývoj počtu nově zjištěných nakaženýchZdroj: MZČR

Podle Hégrové je v současné době většina nakažených bezpříznaková. Někteří pozitivní však vykazují jiné příznaky, než je obvyklé. „Cítí se jako u začínající virózy. Mají plný nos, ale dost často také průjem. Mnoho lidí tedy nenapadne, že by se mohlo jednat o covid,“ podotkla Hégrová.

Týdenní incidence, tedy počet pozitivních na 100 tisíc obyvatel, je nyní nejhorší na Svitavsku, kde je aktuální incidence 25 nakažených na 100 tisíc obyvatel, následuje Ústí nad Orlicí a Chrudim. Vůbec nejlépe si v současné době vede Pardubicko, kde je za posledních sedm dní 14,76 pozitivních na 100 tisíc obyvatel. V celém kraji je pak týdenní incidence 17,4.



O něco lepší situace je v sousedním Královéhradeckém kraji, kde hygiena eviduje 9,62 pozitivních na 100 tisíc.

O tom, že většina nakažených nevykazuje žádné vážné příznaky, svědčí také situace na infekčních odděleních krajských nemocnic. Ta jsou nyní téměř prázdná. „V této chvíli máme hospitalizovaného pouze jednoho pacienta s nemocí covid-19,“ řekla mluvčí krajských nemocnic Kateřina Semrádová. Rostoucí podíl pozitivních diagnostikovaných z celkového počtu testovanýchZdroj: MZČR

Poslední úmrtí v souvislosti s koronavirem je pak v Pardubickém kraji hlášeno z 24. srpna, a to ze Svitavska. Podle Hégrové šlo o staršího, vážně nemocného pacienta. „Jednalo se o polymorbidní osobu, která zemřela na zápal plic,“ uvedla.

Naprostá většina nakažených navíc není očkovaná. Krajská hygiena eviduje pouze jednotky případů pozitivních lidí, kteří již měli ukončené očkování. „Pokud u nás očkovaný onemocněl, vážné příznaky skutečně nevykazoval,“ dodala Hégrová.

O poznání pesimističtější čísla vykazovala krajská hygiena přesně před rokem. Už 9. září loňského roku laboratoře v Pardubickém kraji odhalily 59 nových případů, o den později jich přibylo 77. Od 11. září pak začal stoupat také počet úmrtí. Zastávky očkovacího kamionu v krajiZdroj: Pardubický kraj

Krajské nemocnice však zůstávají ve střehu. Pro případnou další koronavirovou vlnu jsou připraveny dýchací přístroje zapůjčené od Správy hmotných rezerv. „Zápůjční lhůtu přístrojů využijeme v plném rozsahu. Chceme mít tyto přístroje okamžitě k dispozici. U nás v kraji byla letos na jaře situace opravdu kritická a přístroje jsme využili fakticky všechny,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.

Jedná se o 146 dýchacích přístrojů v hodnotě 27 milionů korun. Ty na jaře ocenili nejen pacienti, ale také zdravotníci. „V jeden moment jsme měli těchto přístrojů dokonce nedostatek. Spoustě lidem pomohly překonat dobu, kdy by se za jiných okolností museli dávno intubovat,“ popsala Kateřina D., zdravotní sestra jedné z nemocnic Pardubického kraje, která si nepřála uvést celé jméno.

Podle předsedy Správy hmotných rezerv Pavla Švagra navíc přístroje mohou sloužit nejen během pandemie, ale také v běžném provozu.