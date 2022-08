Pracovníci Záchranné stanice Pasíčka v Boru u Skutče na Chrudimsku mají přehled o čapích rodinách v celém Pardubickém kraji. Některé osudy jsou smutné a pomoci je potřeba.

S tímto úkolem pomohli svitavští profesionální hasiči, kteří přistavili vysokozdvižnou plošinu, díky níž bylo možné se bezpečně dostat do úrovně hnízda a sledovat chování čápat z větší blízkosti.

„Mezitím, co kolem nás začala dvě čápata kroužit, třetí se postavilo a zamávalo nám křídly na pozdrav. V ten okamžik se černý scénář rozplynul a my mohli akci s dobrým závěrem ukončit,“ popsal Oppa.

Osiřelá mláďata z Bystrého jsou v pořádku i díky přikrmování myšími holaty a kuřaty. Krmení ubývalo, ale lidé ze záchranné stanice netušili, zda třetí mládě potravu přijímá. Museli se tudíž přesvědčit, zda je schopné stát na nohou, jinak by ho museli převézt do Pasíček. To, že vstalo a zamávalo křídly, je ujistilo, že je vše v pořádku.

Velkou smůlu mělo čapí mládě v Ústí nad Orlicí. Při vylétnutí z hnízda se zachytilo křídlem za téměř neviditelný drát linky od internetu. Při vyšetření v záchranné stanici se ukázalo, že má silně pohmožděné křídlo, ale rentgen naštěstí neodhalil žádné vážnější poranění. Zda se vrátí do volné přírody, je dosud nejisté.

„Právě jsem mu sundal z křídla fixaci, která bránila tomu, aby se mu nesvěsilo - to už by létat nemohlo. Zatím vypadá dobře, uvidíme, jak si povede v rozletové voliéře,“ poznamenal Oppa s tím, že firma nebezpečný internetový drát přislíbila odstranit, aby nedocházelo k zbytečnému poranění dalších zvířat.

Z komína spadlo hnízdo se dvěma čápaty

Když se 20. června prohnala krajem silná bouře, v Podlažicích na Chrudimsku spadlo z obrovské výšky z komína hnízdo se dvěma maličkými čápaty. Jedno bylo na místě mrtvé, ale druhé jako zázrakem pád přežilo. Asi měsíční ptáče pracovníci záchranné stanice uložili do inkubátoru. Ačkoliv to příliš nadějně nevypadalo, malý tvor začal statečně bojovat o život. Přijímal potravu v podobě myších holat a malých rybiček namočených ve vodě. Po pár dnech začal i po čapím způsobu klapat zobákem. Malý nemotora, zdá se, svůj boj o život vyhrál.

Čapí mládě z Ústí chtělo ven z hnízda. Po cestě si však poranilo křídlo

„Vyvíjí se dobře, klape zobákem na venkovním hnízdě, má se k světu. Ale tím, že se letos navrátí do volné přírody, si jistý nejsem,“ dodal Oppa. I podlažické ptáče je sirotek. Jeden z jeho rodičů se po bouři vrátil na podlažický komín, ale když viděl, že mláďata v rozbořeném hnízdě nejsou, odletěl.

Záhadou pro záchranáře je mrtvý čáp, kterého nedávno v Zámrsku na Orlicku srazil vlak. Nebyl okroužkovaný a v hnízdech v okolí žádný pták nechyběl.

