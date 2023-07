/FOTO/ V Zemi Keltů u Nasavrk na Chrudimsku proběhl 28. – 29. července již 17. ročník Mezinárodního festivalu keltské kultury. Letošní téma bylo „Dácké války“ zavedlo návštěvníky na území kmene Bójů a Dáků, jako vždy nechyběla ani keltská hudba, jídlo, pití či jedinečné bojové turnaje.

Kelti si připravili pro návštěvníky historický a hudební program, který je provázel po celé dny, ale i ve večerních hodinách. | Video: Michal Žampach

Kelti si připravili pro návštěvníky historický a hudební program, který je provázel po celé dny, ale i ve večerních hodinách. Lidé si přiblížili, jaké to bylo v dobách, kdy se slavil jeden z hlavních keltských svátků a to Lughnasad.

Velmi atraktivním se stalo bojové utkání všech čtyř stran národů Římanů, Keltů, Germánů a Dáků. Na své si přišly i rodiny s děti, tím že se zapojily do soutěží plných zábavy a historie. Lidé měli možnost ochutnávat místní speciality či si zakoupit výrobky zdejších prodejců.

Na vlastní kůži si vyzkoušeli, co přináší keltské klání, jelikož se do něho mohli zapojit i návštěvníci a zároveň zjistit, co obnáší doba železná, a to v soutěžích, které jim pomohly poodhalit, jak na tom jsou fyzicky a jak pevnou vůli jsou obdařeni.

„No myslel jsem si, že zvítězím, ale musím uznat, že na sobě musím ještě zapracovat,“ uvedl s úsměvem jeden z návštěvníků Jiří Novotný.

„Keltské klání je forma zábavy, pohybu a ukázky důvtipu. Letos máme něco, co jsme ještě za sedmnáct let neměli, a to je komiks,“ řekl ředitel festivalu Petr Liška

Kreslený komiks je vytvořen tak, aby upoutal i ty nejmenší návštěvníky a zábavnou formou odhalil osud keltských předků.

Celý program doprovázela vystoupení tuzemských i zahraničních kapel či interpretů. Letos dorazila kapela z Holandska nebo Polska.