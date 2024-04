Chrudim, letní kino

Malé čarodějky a čarodějové si od 16 do 19 hodin budou užívat hry a stezku pro děti, workshopy, malování na obličej, opékání buřtů. Vystoupí šermířská skupina Corvidae, vzplane obří hranice s čarodějnicí a pro dospělé je připravena večerní fireshow a koncert. Čarodějnické masky vítány! Pořádá spolek MaChr za Chrudim malebnou

16 - 19 hodin – Hry, stezka a workshopy pro děti

16 hodin – Boží soud – Corvidae

17 hodin – Dobytí svaté země – Corvidae

18 hodin – Soudní proces s čarodějnicí – Corvidae

18,30 hodin – rej masek odvážných čarodějnic a čarodějů

19 hodin – Zapálení hranice s čarodějnicí

20 hodin – Fireshow - Alterna

20,30 hodin – koncert ŽÁDNEJ STRES

Bylany, u kulturního domu

Velký rej bosorek a divých žen začne před bylanským kulturákem od 17 hodin. Akci pořádá Sbor dobrovolných hasičů Bylany, jehož členové ujišťují, že budou připraveny párky na opečení, klobásy, pivečko a malinovka.

Zaječice, hřiště fotbalového klubu

Program začne v 17 hodin. K poslechu a tanci zahraje DJ Lomitko a DJ Sysmen. Přichystána je soutěž o nejlepší masku čarodějnice, jak pro děti tak pro dospělé. Nejmenší návštěvníci se mohou těšit na nafukovací skluzavku, budou připraveny buřty na oheň, a studené i teplé nápoje.

Skuteč, u sportovní haly

Čarodějnický majáles je už ve Skutči tradicí. Průvod masek začne ve 14:30, kdy studenti vyrazí od gymnázia. Ulicemi ČSA a Tylova projdou až na náměstí a zde vztyčí májku. Program u sportovní haly začne už v 16 hodin – pro děti budou připraveny soutěže o sladké odměny a malování na obličej. V 17:30 hasiči zapálí hranici a od 18 hodin začne hudební produkce. O tu se budou letos starat kapely Pohoda Dřez, The Krabice, AcousticBox a U2 ONE revival. Jak název napovídá, jde o revival irské kapely U2.

Ctětínek, fotbalové hřiště

TJ Tatran Ctětín a Obec Ctětín zvou na fotbalové hřiště, kde budou připraveny soutěže pro děti, zpívání u táboráku s hudebním doprovodem, opékání špekáčků, diskotéka pro děti (a následně pro dospělé) a dobroty z udírny.

Hlinsko, u lípy

Pálení svatojakubského ohně je v Hlinsku tradicí, kterou si užívají děti i dospělí. Na programu je opékání špekáčků, soutěž o nejhezčí masku čarodějnice. Program začne v 17 hodin, od 20 h vystoupí skupina Normal 03 a od 20:30 h se návštěvníci mohou těšit na ohňovou a taneční show.

Žďárec u Seče

Sbor dobrovolných hasičů Žďárec u Seče srdečně zve na Tradiční pálení Čarodějnic 2024, které je již dlouhodobou a oblíbenou tradicí.

Od 18:00 je připraven zábavný čarodějnický program pro děti ve formě soutěží, her a dalších. Okolo 20. hodiny bude zapálena vatra s čarodějnicí. Občerstvení zajištěno.

čarodějnice žďárec u sečeZdroj: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Žďárec u Seče

Chystáte-li se společně „oslavit" čarodějnice, tak nezapomeňte na povinnosti, které vyplývají ze zákona o požární ochraně a v neposlední řadě na opatrnost a nepodcenění síly ohně. - Před rozděláním ohně bychom měli přihlédnout na směr a sílu větru.- Prostor pro pálení ohně by měl být minimálně 50 m od kraje lesa.

- Pokud chcete pálit v blízkosti stohu, tak vzdálenost prodlužte ještě minimálně o dalších 50 metrů.

- Ohniště opusťte po uhašení vodou nebo zasypáním hlínou.

- Doutnající zbytky také mohou zapálit.

- Rozdělávat oheň je zakázáno ve vysoké suché trávě a bez dozoru.

- Při vlastním pálení dbáme na bezpečnost zúčastněných osob, pořadatel by měl zajistit, aby do ohně nebyly odhazovány nebezpečné látky (spreje, barvy v plechovkách), které by vlivem vysoké teploty mohly zapříčinit rozšíření ohně a následně i zranění přihlížejících osob.

- Rodiče, všímejte si více svých dětí, aby nedošlo k popálení případně, aby od jejich hry nedošlo k požáru suché trávy a křovin v okolí. (Zdroj: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje)