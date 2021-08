Po zdařilé revitalizaci plochy před železniční stanicí je přechod na "autobusák" ránou mezi oči. Stav je zatím setrvalý, a to z jednoho prostého důvodu: pozemek, na kterém nádraží stojí, je majetkem soukromé firmy, město vlastní jen malou část východně od prvního sloupu.

"V minulosti jsme o koupi velice usilovali, zájem trvá i nyní, a to i ze strany Pardubického kraje. Bohužel cena je pro nás neakceptovatelná," řekl chrudimský místostarosta Pavel Štěpánek. Suma kolem dvaceti milionů korun je skutečně vysoká, k tomu by se musela přičíst investice do přestavby v hodnotě minimálně 30 milionů korun.

Již jsme psali:

O odkup pozemku autobusového nádraží neusiluje jen současná radniční koalice, projevilo o něj zájem i minulé a předminulé vedení města. Ale snaha je zatím marná. Přitom existuje řešení, které by nejen zkrášlilo tuto vstupní bránu do Chrudimi, ale mohlo by vyřešit i odstavné plochy pro autobusy, které mnohdy s nastartovaným motorem znečišťují ovzduší v přilehlé Rooseveltově ulici.

Prostor před navazujícím vlakovým nádražím byl přitom už zrekonstruován, i když se to neobešlo bez problémů:

"Prostor existuje, a to za plechovou stěnou, kde se nacházejí slepé koleje. Správa železnic je k prodeji svolná, tím by se plocha výrazně rozšířila," dodal Štěpánek.

Pravdou je, že Chrudimáci vnímají autobusové nádraží jako jednu z největších ostud města. "Když musím jít okolo, tak se mně zvedá žaludek. Je tam smrad a neskutečný nepořádek," uvedla ve facebookové diskuzi místní obyvatelka Marie Jirková.