Zřejmě nejschůdnější je v současné době možnost, že město převezme od majitele hotelu projekt podzemního parkoviště a postaví ho samo.

Možnost, že by se majitel hotelu s městem podíleli napůl při financování výstavby podzemního parkoviště, rovněž padá. Ani toto řešení nevychází ekonomicky.

Proti výstavbě mnohem levnějšího povrchového parkoviště, které preferuje majitel hotelu, stojí územní plán i koaliční smlouva. Město už tuto variantu několikrát odmítlo. „Veřejný prostor nemá být zaplněn pouze auty, parkování patří pod zem. Je třeba vybudovat parkování i pro místní občany,“ dodal Nunvář.

Psali jsme:

ARCHIVNÍ FOTO: Ostuda města, Hotel Bohemia v Chrudimi má naději na otevření

Na společném jednání zazněly i další možnosti, jak dostat hotel Bohemia opět do kondice. Jednou z nich je, že město koupí celý objekt, ke kterému vybuduje podzemní parkoviště. To je ale z finančního hlediska v současné době nereálné, protože Chrudim má na bedrech obrovské investice - kanalizaci v místní části Medlešice a rekonstrukci sportovní haly zatíženou úvěrem.

„Myslím, že by se město mělo s hotelovým komplexem rozloučit a v objektu vybudovat byty. Dole by mohly být obchůdky, bar a restaurace jako dřív,“ řekla osmapadesátiletá Chrudimačka Renata, která chodí denně kolem do zaměstnání. „Ano, to je také jedna z možností, ovšem odporuje to územnímu plánu i vůli města. Nedopustíme, aby se z hotelu stala nějaká ubytovna. My ho potřebujeme, a to nejen při festivalu Loutkářská Chrudim, kdy se teď jeho účastníci musí ubytovávat v okolí města,“ řekl starosta města František Pilný.

Největší problém Chrudimi

Zdůraznil, že považuje zavřený hotel a zejména stavební stav parkoviště za největší problém města Chrudim. „My, jako samospráva, taháme za podstatně kratší konec provazu, protože tehdejší vedení města v roce 2012 uzavřelo pro město velmi nevýhodnou smlouvu,“ řekl s odkazem na to, že Chrudim pronajala majiteli hotelu pozemek na padesát let za jednu korunu, ovšem ve smlouvě nebyly nestanoveny žádné termíny zahájení a ukončení stavby.

Prozatím se jako nejschůdnější jeví varianta, podle které město převezme od majitele hotelu projekt podzemního parkoviště a postaví ho samo s tím, že oproti původnímu návrhu navýší počet parkovacích míst. Ta by měla sloužit nejenom ubytovaným hostům, ale i samotným Chrudimákům. „Riziko se skrývá v podmínkách dobrovolného předání projektu - město nemůže sanovat finanční ztráty investora,“ upozornil Nunvář.

Chrudimský hotel Bohemia má nového spolumajitele. Chce dotáhnout rekonstrukci

Další schůzka se uskuteční 28. února.

Hotel původně nazvaný Romania (poté Družba, opět Romania, naposledy Bohemia) stojí na Masarykově náměstí v Chrudimi.



Dne 17. ledna 1969 byl na oborovém ředitelství Transporta podepsán kontrakt na výstavbu hotelového komplexu mezi Rumunskou lidovou republikou a ČSSR. Jednání trvala dva roky, než došlo k dohodě. Hodnota tohoto komplexu měla být 30 milionů Kčs. Výstavba hotelu byla zahájena 1. června 1969 a za pouhých 18 měsíců dne 17. prosince 1970 předali slavnostně zástupci Strojexportu Praha a rumunští stavbaři nový hotel Romania do užívání národnímu podniku Restaurace Pardubice. Pro veřejnost byl hotel otevřen 3. ledna 1971.



Od 2. ledna 2013 je provoz největšího chrudimského hotelu přerušen. Do září stejného roku se měl proměnit ve čtyřhvězdičkové zařízení. Rekonstrukce se ale nečekaně protáhla kvůli údajným machinacím s dotacemi.

„Do té doby má vlastník připravit ekonomická čísla, abychom věděli finanční možnosti. Hotel Bohemia je problém. Na dobré cestě to začalo být v roce 2019, pak ale přišel covid, který hotelnictví nepřál. Banky tehdy rozhodly, že hotely financovat nebudou. Dnes jsme opět na začátku, ale rád bych věřil, že na dobrém,“ poznamenal starosta Pilný.

Věhlas chrudimského hotelu je pryč, deset let objekt chátrá.Zdroj: Milan Klicpera

Chrudimský hotel Bohemia vlastní firmy Bazcom a BlackBird Real Estate (BBRE). Dnes již bývalý generální ředitel Jan Kotaška před časem Deníku potvrdil, že v Chrudimi připravují vlastní developerský projekt.

„Při sérii souvisejících jednání jsme se dozvěděli o možnosti koupit hotel Bohemia, což jsme vyhodnotili jako zajímavou příležitost. Samozřejmě jsme se dozvěděli také o problémech, které rekonstrukci hotelu doprovázejí. Nyní se začneme intenzivněji věnovat analýze příčin, jež vedly k současnému stavu, a začneme připravovat projekt dokončení rekonstrukce, na němž se, doufejme, shodneme se zástupci města,“ řekl Kotaška.

Ovšem tři měsíce po tomto prohlášení byl z funkce odvolán. „Manažerská změna ve společnosti BBRE nemá bezprostřední dopad na její strategii, a to včetně projektu hotelu Bohemia v Chrudimi. Pokud by došlo v záměru ke změně, tak o tom budeme informovat,“ řekl mediální zástupce firmy Jaroslav Martínek. Na dotazy redakce Deníku týkající se aktuálního vyjednávání s vedením města firma neodpověděla.

Spor se Zwyrtek Hamplovou

Vedení Chrudimi si v roce 2019 najalo právničku a nyní i senátorku Janu Zwyrtek Hamplovou, která díky své specializaci na města a obce přinášela naději na vyřešení dlouholetého problému. Ovšem přišlo zklamání. Soubor smluv vedoucích k realizaci výstavby parkovacího domu ohodnotilo vedení města jako nevýhodné pro něj a žádalo o vypracování nového dokumentu. Ale na něj čeká dodnes, i když zaplatilo zálohu.

„Záloha u právnických služeb není standardní, ale paní advokátka si ji dala jako podmínku, jinak by na spolupráci nepřistoupila,“ řekl Pilný.

V dubnu 2022 Zwyrtek Hamplová podala výpověď dohody o poskytnutí právních služeb. Město však výpověď neakceptovalo a požaduje dokončení smluvní dokumentace s garancí správnosti i zákonnosti navržených textů. „Měli jsme je od paní právničky obdržet do konce ledna, ale omluvila se s tím, že je v pracovní neschopnosti. Další termín je posunutý o čtrnáct dní, tak uvidíme, jak se k tomu postaví,“ řekl starosta Pilný před týdnem na zasedání zastupitelstva města.

Redakce Deníku před časem požádala advokátku Janu Zwyrtek Hamplovou o vyjádření. „Lze říci, že jsme si neporozuměli. Něco jsem doporučila, o tom se debatovalo, pak najednou na věc byl jiný názor, a já se nechtěla podepsat pod něco, co je názorem někoho jiného. Od určité chvíle jsem tomu nerozuměla, více osob do toho začalo mluvit. Tedy jsem to ukončila, ta diskuze nikam nevedla,“ uvedla Zwyrtek Hamplová.