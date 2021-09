„Vzpomínám si, jak jsme jen přeběhli silnici a skočili do řeky – bylo tam krásné koupání a vzorně vysekané břehy. A pak v osmdesátých letech postavili tuhle hrůzu, která brání cestě k vodě. O tom, že se to zakope, jsem slyšela už před lety a stále se nic neděje,“ postěžovala si Helena, obyvatelka jednoho z panelových domů.

Stavba horkovodu z opatovické elektrárny začala v roce 1986 a jeho hlavní část byla dokončena již v následujícím roce. Kompletně se objevila v celé své „kráse“ v říjnu 1989. Chrudimská radnice plánuje zakopání potrubí o čtyřsetmetrové délce od lávky přes Chrudimku ke sportovištím až po kruhový objezd u sídliště U Stadionu už více než deset let, ale zatím se jí to nepodařilo. Roura nejenže odděluje obyvatele od vody, ale překáží tomu, aby se protáhla stezka podél Chrudimky ve směru na Slatiňany. Pokud by se ocitla pod zemí, měli by radost chodci i cyklisté. A nejen oni, i pro řidiče je do budoucna připraven bonus v podobě nových parkovacích míst, která největší sídliště v Chrudimi potřebuje.

Radnice slibovala občanům, že horkovod zakope do země vloni. A chyběl k tomu skutečně jen malý kousek. „Už jsme měli vypracované přesné harmonogramy – kdy začne Elektrárna Opatovice zakopávat potrubí, kdy nastoupíme my a začneme budovat cyklostezku. Všechno bylo připravené a potom přišel koronavirus. Vše se uzavřelo a elektrárna nemohla vyhlásit výběrové řízení na dodavatele. Tím jí propadla dotace, která platila jen do konce roku 2020,“ vysvětlil problém chrudimský starosta František Pilný.

Elektrárna požádala letos o další dotaci, ale vzhledem k tomu, že se stavební práce mohou uskutečnit jen v odstávce tepla, tedy v létě, se do země nekoplo. „Věřím, že tento evergreen dořešíme konečně v příštím létě,“ dodal starosta.