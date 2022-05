Ve výstavní síni Divadla Karla Pippicha se uskutečnila ve čtvrtek v 18 hodin vernisáž vaší výstavy Sny za zrcadlem, kde jste představil své obrazy, fotografie, ale i fotopoezii. Na plakátu uvádíte, že jde o úplně poslední výstavu v Chrudimi. Proč poslední?

Ivan Baborák | Foto: archiv Deníku

Jsou to snadné počty. Měl jsem předsevzetí ukazovat v Chrudimi svou tvorbu pravidelně po pěti letech, což se mi vcelku i dařilo. Miluju výstavní síň v divadle. Je to určitě nejlepší výstavní prostor u nás - zatím od revoluce nikoho nenapadlo postavit galerii s vrchním osvětlením. Výstavy se dělají v idustriálním prostředí či různých sklepech, ale to je vhodné jen pro některé práce některých výtvarníků. Tato výstava byla plánována k mým 65-tinám ale zasáhl koronavir, tak sklouzla o dva roky. Usoudil jsem, že za dalších pět let si už na tak velký prostor netroufnu. Čeká mne ještě několik větších výstav, například ve Filharmonii v Hradci Králové příští rok a letos ještě v Praze a chystají se asi dvě menší výstavy. Domlouvám něco v Belgii, ale váhám. Mám za sebou víc jak sto výstav doma i po Evropě a jsem dost utahanej a vozit obrazy jak koťata z místa na místo, se mi už nechce. Většinou je celá produkce na mně. Vyhovovaly by mi snad jen nějaké komornější expozice nebo kdyby se produkce výstavy ujmul někdo, kdo všechno odveze, přiveze a nainstaluje. Uvidíme také, co na vše řekne zdraví, tak asi tak. Mám rozepsané tři knihy- povídky, poesii a jednu pro děti. Můj blok je plný návrhů na sochy. Práce, co mne čeká, je skutečně mnoho a drží mě nad vodou.