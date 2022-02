"S ohledem na to, že to bylo pár kroků od branky do areálu mateřské školky, je to přímo děsivé," zdůraznil s tím, že nález oznámil policii. Nalezená uzenina má v sobě vpichy.Zdroj: Pavel Rakušan

Není to bohužel první zpráva o travičovi psů v Hlinsku. Loni v květnu nález kusu masa hozeného na zahradu rodinného domu ve Rváčovské ulici oznámila Monika, majitelka labradora Mazlíka. Tehdy se skutečně vyděsila, když viděla, že Mazlík společně se psem jejího tatínka požírají asi kilový špalík masa.

Bylo nutné kontaktovat veterinářku, která u obou zvířat vyvolala zvracení. Také v tomto případě bylo vše nahlášené nejprve městské a potom i republikové policii. Ovšem šlo jen o informaci - policie podobné případy šetří až poté, co pes uhyne.

Poté, co se zpráva o kusu masa hozeném přes plot objevila, vyvolalo to mezi pejskaři vlnu nevole, ale i strachu. Právě Pavel Rakušan tehdy coby chovatel belgických ovčáků zveřejnil výzvu pro případné svědky, kteří by mohli pomoci pachatele dopadnout. Nabídl i finanční odměnu.

Nejčastějšími příznaky otravy je slabost a apatie, nechutenství, svalový třes, křeče, dušnost, vylučování a vykašlávání krve, nafouklé břicho a neschopnost pohybu. Pokud se u psa tyto příznaky objeví, je na místě vyvolat zvracení buď podáním roztoku peroxidu vodíku, nebo vodou naředěnou hořčicí. Při podezření na pozření žíraviny se ale zvracení vyvolávat nesmí.

V Chrasti řádil travič psů také před rokem a dokonce tam došlo k úmrtí zvířete. Radnice vyhlásila varování městským rozhlasem a na sociálních sítích.

"Hlásili se nám postupně další lidé, kteří u svého psa zaznamenali otravu. Dokázal bych pochopit, že někdo otráví sousedova psa, protože ho obtěžuje štěkáním. To je smutné, ale stát se to může. Avšak tento pachatel se zaměřoval na všechny psy, což značí, že je to psychicky nemocný člověk,“ řekl starosta Chrasti Vojtěch Krňanský.

V okolí Chrasti řádí travič psů. Návnady se ale nedaří nalézt

Poté, co se případ travičství objevil v médiích, nastal ve městě klid. "Lidé jsou hodně citliví na to, když někdo ohrožuje jejich psy. Když jsme ty případy rozvířili, pachatel se zřejmě hodně vylekal a dal pokoj," dodal starosta.

Nejspolehlivěji pejska před otravou nebo pozřením nebezpečné návnady ochrání neustálý dohled a nasazený náhubek. Pokud ale prevence selže, je nutné příznaky otravy nepodceňovat a co nejrychleji vyhledat pomoc veterináře.