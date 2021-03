Celé sobotní dopoledne projížděly městem policejní vozy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Vraný

Pět osádek společně s auty městské policie hledalo muže, který utekl z Chrudimské nemocnice. To se občas stává, ale zpráva o jeho údajných sebevražedných úmyslech byla alarmující. Naštěstí kolem 11. hodiny policisté muže našli. "Byl eskortován zpátky do nemocnice," potvrdila mluvčí krajského ředitelství policie Eva Maturová. Muž byl údajně v době útěku bosý a u sebe měl bombu. "To nemohu potvrdit," vyvrátila tuto informaci Eva Maturová.