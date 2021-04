Třiatřicetiletý Vladimír z Vysokého Mýta prodělal atak viru s poměrně vážným průběhem.

"Čtyři dny jsem jen ležel, byl jsem unavený a zesláblý. Nakonec jsem se z toho dostal, ale netušil jsem, že problém bude pokračovat," vzpomíná Vladimír. Je sportovec, a tak se po 14 dnech rozhodl vrátit se k běhání. Ale hned druhý den ráno se mu udělalo zle - nastoupily horečky, které v noci stouply ke čtyřicítce.

"V Litomyšlské nemocnici mi nasadili antibiotika, ležel jsem tam tři dny. Postcovidový syndrom mi zasáhl i uzliny pod krkem, nemohl jsem chodit," pokračuje mladý muž. Nyní jeho tělo funguje na pětaosmdesát procent, ještě je třeba absolvovat vyšetření, zda covid nepoškodil plíce a srdeční činnost. "Netušil jsem, jaké problémy i po prodělání covidu přijdou, ale snažím se to zvládnout," věří Vladimír v lepší časy.

Ředitel Hamzovy léčebny Václav Volejník potvrzuje, že pacientů s podobnými problémy je v poslední době hodně.

"Ano, máme mu tu již řadu podobných pacientů. Poškození po prodělaném těžším onemocnění není jen porucha plicních funkcí. Popisovaná únava u pacientů má důvod i v postižení svalového a nervového systému. Neuropatie, tedy poškození především periferních nervů, se často objevovaly už dříve, například i po chřipce či jiných virových onemocněních. Je zřejmé, že pokovidoví pacienti budou pro tyto obtíže potřebovat i cílenou léčbu v rehabilitačních zařízeních, nejen v lázních, ale i v odborných léčebně - rehabilitačních ústavech," uvádí Václav Volejník.

Hamzova léčebna se cíleně chystá na větší počet těchto pacientů. Byly nakoupeny nejen respirátory pro léčbu poruch dýchacích, ale doplňují se i přístroje právě pro léčbu periferních nervů a svalstva. Napíklad nyní byl uveden do funkce nový moderní přístroj pro magnetoterapii.

"Bohužel předpokládáme, že bude hodně podobných případů a léčba bude náročná co do času a rychlosti zlepšování stavu. Bude nutno prostě pomoci svalům a nervům pacienta, aby se mohly zhojit a zregenerovat do plného zdraví a funkce. Není to léčba na pár dnů, ale měla by přinášet skutečné zlepšení," dodává ředitel Volejník.

Hamzova léčebna má zatím stále ještě řadu lůžek neobsazených. Je to dopad situace, kdy se vlastně celý program zdravotnictví ve státě skoro zastavil. Nejde jen o potřebné operace poškozených kloubů. Neprovádí se ani potřebná opakovaná rehabilitace u pacientů s těžkými obrazy poškození ať již po starších úrazech či po cévních příhodách mozkových. Přitom právě zde platí, že nejen okamžitá rehabilitační léčba po úrazu, či mrtvici, může přinést největší zlepšení pro pacienta. U chronických obrazů je nutná pravidelná nová rehabilitace, aby se dosažené zlepšení udrželo.