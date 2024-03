O zeleném čtvrtku otevřely hrady a zámky v kraji své brány. Správci a kasteláni neustále zpestřují prohlídky pro návštěvníky, a to i zdravotně postižené. Například ve Státním zámku ve Slatiňanech je novinkou letošní sezóny nabídka pro osoby neslyšící. Neslyšícím vychází vstříc i hrad Svojanov, zámek v Litomyšli a další.

Slatiňanský zámek v letošní sezóně přivítá návštěvníky s novinkami. | Foto: Fotoarchiv Státního zámku Slatiňany

Zámek ve Slatiňanech má připraveny překlady průvodcovského textu v českém znakovém jazyce, čímž umožňuje návštěvníkům se sluchovými obtížemi užít si prohlídku bez omezení.

"Na pokladně objektu máme připraveny karty pro lepší dorozuměn, neovládáme český znakový jazyk. Je třeba, aby si návštěvníci připravili chytré telefony či tablety s datovým připojením. Před zahájením prohlídky obdrží QR kódy, které je přesměrují na videa. Ta si spustí na vých zařízeních během prohlídky. Každá místnost má samostatné video," řekl Deníku kastelán slatiňanského zámku Jaroslav Bušta.

Neslyšící si tak podle jeho slov mohou prohlédnout rozšířený okruh celým zámkem a také "Letní sídlo Auerspergů II." Potěšující zprávou pro neslyšící je, že se QR kódy nacházejí i v exteriérech slatiňanského zámku na infopanelech, takže neslyšícím je tímto způsobem představeno dané místo.

Územní památková správa (ÚPS) Národního památkového ústavu má zatím pouze dva objekty s nabídkou prohlídky pro neslyšící návštěvníky. "Jde o státní zámky ve Slatiňanech na Chrudimsku a v Hrádku u Nechanic na Hradecku," potvrdila Lucie Bidlasová, mluvčí ÚPS, která sídlí na Sychrově.

Neslyšícím vychází vstříc i hrad Svojanov, který pod ÚPS Sychrov nespadá. Neslyšícím návštěvníkům na pokladně hradu půjčuje tablety s výkladem k jednotlivým okruhům ve znakové řeči. "Sluchově postižení si mohou s tablety projít areál i hrad," potvrdila mluvčí Svojanova Květa Korbářová. Na tomto hradě se prohlídky pro neslyšící zavedly asi před osmi lety a byly první svého druhu v republice.

Mohou si slabozrací a nevidomí užít prohlídky hradů a zámku? Ano, možné to je. Například na zmíněném Svojanově je v provozu informační systém pro nevidomé a slabozraké. Návštěvníkům pracovnice na pokladně zapůjčí sluchátko, do kterého jim jsou na devíti stanovištích přenášeny informace formou dotyku na speciální zařízení. Představu o podobě hradu si mohou vytvořit prostřednictvím pěti bronzových hmatových modelů. "Prohlídku interiérů přizpůsobíme možností ohmatání vybraných exponátů," dodala mluvčí hradu.

Zámek v Litomyšli nabízí jednotlivým nevidomým a zrakově postiženým návštěvníkům možnost zapůjčit si v pokladně haptický (hmatem kontaktní) plán areálu památky UNESCO s rozmístěním jednotlivých budov, haptický plán 1. patra s rozmístěním pokojů na zámeckých prohlídkových trasách, haptické zobrazení čelní fasády litomyšlského zámku a haptické zobrazení rozmístění a podoby sgrafit.

Návštěvu některých hradů a zámků si nemusejí odříkat ani vozíčkáři a hůře pohybliví lidé. Třeba na hradě Kunětická hora je od roku 2021 zpřístupněn okruh Dušan Jurkovič, básník dřeva. "Je z velké části bezbariérový, je zde zabudován i bezbariérový výtah, který návštěvníky vyveze do obou pater budovy. Z vestavby s expozicemi se na vozíku lze dostat ještě do prvního patra šesté brány, konkrétně do Jurkovičova Zeleného salonku," řekla mluvčí ÚPS Sychrov Lucie Bidlasová.

