Tento týden do parku plného podzimních barev zavítaly děti z místní mateřské školy. "Zahájili jsme tak vzájemnou a trvalou spolupráci s pedagogy mateřských a základních škol, jejíž hlavní náplní bude vytváření pracovních listů a pomůcek pro vzdělávaní malých dětí, předškoláků a školáků v oblasti přírodních věd. Nedílnou součástí bude také tvorba výukových listů pro formální, neformální, zájmové a celoživotní vzdělávání. Speciální část budou tvořit listy a pomůcky pro speciální pedagogiku," informovala . metodička Hamzova arboreta Jana Zavřelová.

FOTO: Skleník Salátkova zahradnictví a milé postavičky pánů Kaštánka a Dubáčka, to jsou nápadité pomůcky, který se Hamzova léčebna v Luži snaží přiblížit nejmenším návštěvníkům arboreta a naučit je základům znalosti přírody.

