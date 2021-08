Titulek tohoto článku není úplně pravdivý. Je spíše v nadsázce otázkou, proč se pardubické hejtmanství rozhodlo uzavřít a opravit jednu z nejzachovalejších silnic v širokém okolí Miřetic na Chrudimsku. Cesta přes Ležáky, po které je jízda autem plynulejší než po některých úsecích dálnice D11, má být zavřená do konce října. „Veřejná zakázka bude spočívat v sanaci krajů vozovky, pokládky nových obrub, budování nových uličních vpustí kompletní opravě příčných propustků pod komunikací a mostního objektu ev.č. 337 73-1 Ležáky,“ píše se v zakázce.

Důvod oprav je následující: „V příštím roce si připomínáme 80 let od vypálení osady Ležáky. Celé území je národní kulturní památkou, proto považuji za správné, aby silnice, která pietním územím prochází, byla v pořádku. Osmdesát let heydrichiády osobně vnímám velmi silně a rekonstrukce této silnice je jednou ze součástí,“ řekl Deníku hejtman Martin Netolický. Jediný větší výmol na celé nyní opravované 800 metrů dlouhé trase. Je zhruba 30 centimetrů široký, 60 centimetrů dlouhý, ale velmi mělký, na naprosté většině plochy jen zhruba 3 centimetry hluboký.Zdroj: Deník/Kamil Dubský

Stejně to vnímá i šéf Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. „Silnice na Ležáky je důležitá a bude se kompletně rekonstruovat. Chápu, že silnice v okolí jsou také rozbité, ale těch máme, v nadsázce řečeno, v kraji tři miliony. Silnice k památníku je jen jedna,“ řekl.

Ze stejného důvodu ale byla tato silnice udržována i za minulého režimu a bylo to předmětem kritiky. Deník proto vyrazil dnes, den po začátku uzavírky, drnčivou jízdou po hrbolatých silnicích Chrudimska na místo, aby stav průtahu Ležákami zdokumentoval.

Na nyní opravovaném osmisetmetrovém úseku od konce Dachova, což je místní část Miřetic, až k odbočce k Památníku Ležáky jsme při pečlivém zkoumání zjistili jen několik drobných děr, které kola aut ani nezaregistrují.

Objízdná trasa od Hlinska během rekonstrukce je vedena po silnici Dřeveš - Louka – Miřetice. Protože se jedná o oba příjezdové směry do Památníku Ležáky, pro návštěvníky bude od 12. do 31. srpna vyhrazeno parkoviště. Z důvodu bezpečnosti návštěvníků pak bude muzeum Památníku Ležáky uzavřené od 1. září do 31. prosince 2021. K uzavírce dojde z důvodů oprav vozovky. Celou vyhlášku si lze přečíst zde: https://bit.ly/uzavirka-komunikace. Komunikace by měla být opravena do 31. října 2021.

Ve fotogalerii pak přinášíme záběr na jediný větší výmol v celém úseku. Je zhruba 30 centimetrů široký, 60 centimetrů dlouhý, ale velmi mělký, na naprosté většině plochy jen zhruba 3 centimetry hluboký. Je to tedy výmol nepříjemný pro cyklisty, řidiči by jej zaznamenali jen okrajově.

Hrubší záplaty jsou pouze v místní části Dachov, kde se ale silnice bude opravovat až příští rok po výstavbě kanalizace. Podle informací Deníku skutečně není podloží silnice v celé trase v dobrém stavu, zejména pak most v samotných Ležákách. Až na výjimky ale tudy nejezdí těžká doprava, která by tvorbu výmolů urychlovala.

Jaký je to kontrast proti naprosté většině silnic v okolí. Ty mnohdy připomínají tankodrom, silničáři po každé zimě ale jen přelepí díry provizorními záplatami a drncá se dál, než se krátery vydrolí jinde.

„Se svým autem jsem coby obchodní zástupce velké firmy projezdil celou republiku, tlumiče jsem ale odrasoval až tady, mezi Bítovanami a Žumberkem,“ řekl Tomáš ze Žumberka. Ve strašidelném stavu, kde je o strach jezdit, jsou i cesty například mezi Miřeticemi a Chrastí, silnice z Bošova do Švihova, všechny komunikace v okolí Ctětína a další. Všechno jsou to vesnice v nejbližším okolí. V samotném průtahu Ležákami je silnice ve velmi dobrém stavuZdroj: Deník/Kamil Dubský

„Nechápu, proč opravují zrovna tuhle silnici, která patří k nejzachovalejším v okolí. To jen proto, že jde o Ležáky? Aby pražské delegace jely na pietu po rovném asfaltu?! To je papalášismus,“ kroutilo včera nechápavě hlavou několik místních.

Pikantní rovněž v celé záležitosti je skutečnost, že v horším stavu než finální úsek před Ležákami jsou rovněž všechny příjezdové silnice pro návštěvníky památníku. A to od Skutče i z druhé strany od Chrudimi, kudy vede cesta od Prahy. Trasa přes Lukavici je vysloveně tristní, zdejší tankodrom vedoucí přes kamenolom čeká na rekonstrukci už desítky let. V uspokojivém stavu ale není ale ani variantní a více využívaná 8 kilometrů dlouhá příjezdová trasa od Nasavrk přes Švihov.

Informace o uzavírce silnice:

Od 12. srpna 2021 je uzavřená silnice mezi obcemi Dachov a Dřeveš. Jedná se o směr Miřetice - Prosetín. Objízdná trasa od Hlinska je vedena po silnici Dřeveš - Louka - Miřetice.Zdroj: Památník Ležáky