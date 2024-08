Vedení Vsetína sáhlo k poměrně radikálnímu kroku. Zakázalo žákům mobily ve školách. „Používání mobilních telefonů ve školách jednoznačně snižuje koncentraci žáků a efektivitu učení, nemluvě o nebezpečí kyberšikany. Proto považujeme za důležité přispět k řešení problému plošným zákazem mobilů v našich základních školách,“ vysvětlil starosta Vsetína Jiří Čunek. Doplnil to tím, že telefony dětem škodí a jejich nadměrné používání významně přispívá k nárůstu psychických problémů.

Jaký je váš názor na mobily ve školách? Hlasujte v anketě pod článkem.

V Pardubickém kraji na tuto problematiku panují rozdílné názory. Někteří jsou pro zákaz telefonů a někteří proti. Podle vedoucí odboru školství pardubického magistrátu Ivany Liedermanové je důležité děti naučit možnosti, které díky telefonům mají využívat, a ne mobily zneužívat. „Vždy ale záleží na konkrétní škole. K negativním zákazům se většinou přistupuje v situacích, kdy jsou ředitelé bezradní. Kdy produktem toho používání jsou například šikany na sociálních sítích a nebo obtěžování učitelů,“ vysvětlila Liedermanová.

O tom, zda děti smí ve škole a při hodinách tato zařízení využívat, si rozhodují ředitelé a školy sami. „Statutární město Pardubice jako zřizovatel základních škol neupravuje používání mobilního telefonu žáky během jejich pobytu ve škole. V současné době si školy pravidla pro používání stanovují individuálně,“ uvedla tisková mluvčí magistrátu města Pardubic Alexandra Tušlová.

Stejně nastavené to mají i v okresních městech Chrudim a Ústí nad Orlicí. Podle starosty Ústí nad Orlicí Petra Hájka by ale zákaz byl krok dobrým směrem. „Na mých osobních pomyslných miskách vah převažují pozitiva v případě zákazu. Zvýšilo by to potřebu vzájemné osobní komunikace mezi dětmi, což považuji za dostatečný argument,“ vysvětlil.

Podle tiskového mluvčího města Chrudim Aleše Prokopce to na Chrudimských školách funguje tak, že žáci mohou mít telefony v taškách nebo ve skřínce. „Někdy je lze využít k vyšší interaktivitě výuky, zejména při výuce cizích jazyků,“ sdělil.

Na základní škole Závodu Míru v Pardubicích to funguje tak, že během vyučování děti používat telefony nesmí, pokud to není nařízeno učitelem. „To, zda mohou mobily používat o přestávkách, je už o konkrétním nastavení třídních učitelů, každá třída to má jinak,“ vysvětlila ředitelka školy Jarmila Staňková.

Podle ředitele Jaroslava Karcola ze Základní školy Pardubičky u sebe děti telefony mohou mít, ale při hodině a o přestávkách musí být vypnuté. „Mohou je mít u sebe pro případ, že by si potřebovaly zavolat, ale aby o přestávkách u telefonů seděly a hrály hry, tak to je vyloučené,“ sdělil.

Rozdílný přístup mají na základní škole Dr. Jana Malíka v Chrudimi. „Nejsme přátelé restrikcí a s dětmi se snažíme spíše dohodnout a nabídnout jim smysluplnější možnosti, jak trávit čas a přestávky,“ popsal ředitel Zdeněk Brož. Doplnil, že žáci jsou zvyklí s telefony pracovat i během výuky, a dokonce mají i Wi-Fi síť určenou přímo pro potřeby vzdělávání. Nemají pro užívání žádná zvláštní pravidla, pokud žáci nevyrušují vyučování.

V dotazníkovém šetření, které zpracovávalo město Ústí nad Orlicí zjišťovali, zda jak rodiče vnímají používání telefonů ve škole, podařilo se jim získat 848 odpovědí. Přišli na to, že rodiče jsou v drtivé většině proti zákazu používání mobilních telefonů. 77,48 % rodičů odpovědělo, že jim to nevadí, pokud jsou jasně stanovená pravidla. 11,91 % odpovědělo, že jsou pro, aby děti do školy chodily bez telefonů a 10,61 % sdělilo, že jim telefony ve školách nevadí vůbec.