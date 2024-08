Původní kniha obsahuje na 150 profilů rockových kapel působících v Pardubicko-chrudimském regionu, ale zasahuje i na Přeloučsko, a to z doby od 60. let do konce milénia. Jsou v ní zmapovány i hudební kluby, samizdatové časopisy a happeningy.

Akce ve Spojile byla pojata jako křest publikace „PACH s vůní rockʼn´rollu, aneb co v knize nebylo“. Té předcházela kniha „PACH s vůní rockʼn´rollu aneb to big - beat přišel k nám“, která měla křest v dubnu 2023.

Vtipně pak reagovala na dotaz ohledně hodnocení akce Ministrova manželka Radka, spoluorganizátorka akce a starostka obce Spojil. Podle ní se hudební vkus postarších obyvatel i jí řízené obce mění s dobou. „Musím přesvědčovat své kolegy v zastupitelstvu, že se našim seniorům nezavděčíme promenádním koncertem dechové hudby nebo vystoupením folklórních souborů, ale rockovým koncertem. Dnešní šedesátníci, sedmdesátníci, ale i osmdesátníci už vyrůstali v rockʼn´rollu. Nebude to dlouho trvat a budeme tu mít pro seniory disco nebo techno,“ s nadsázkou konstatovala starostka s příznačným příjmením Ministrová.

Na akci se debatovalo, vzpomínalo, teklo pivo a areálem voněly grilované klobásy. Zahrály, a to i v improvizovaných sestavách, kapely Red Guitars, MVC band, YESMADAM Deep Purple revival a částečně Good Season. „Díky obci Spojil, paní starostce Ministrové, co točila všem pivo, jejímu manželi Láďovi Ministrovi, co to celé letos i loni zorganizoval a samozřejmě Oldovi Baštovi, který několik let sbíral informace o kapelách. Je dobré vidět známé kamarády, co něco sdílí a jsou ještě tady,“ uvedl například Radek Kacetl, který si sice alternativně zahrál na akci Deep Purple, ale jinak aktuálně působí v uskupení Good Season.

Vítanou celebritou sobotní akce byl populární herec, známý už z mnoha českých nekonečných seriálů, Josef Vrána. Ten začínal kariéru ve Východočeském divadle v Pardubicích, ve svém rodném kraji je ale rovněž uznávaný hudebník. Přivezl si s sebou celý kufr foukacích harmonik a stal se příjemným zpestřením rockové produkce. V neděli, kdy byl osloven reportérem Deníku, mu ale příliš do řeči nebylo. „Já moc nepřispěji, neb nejsem starý bigbeatový pardubický bard, leč pouhá čtyřicetiletá naplavenina. A navíc teď prožívám smrt divadelního barda a přítele. Moc mě to zasáhlo,“ uvedl v souvislosti se smrtí kolegy Karla Heřmánka.