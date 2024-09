Zimní údržba silnic je každoroční výzva pro kraj. Máme zavedený systém priorit, který určuje, které silnice budou udržovány nejdříve. V malých obcích jsou bohužel některé komunikace zařazeny do nižších kategorií, což znamená, že v případě kalamit se na ně dostane později. Ale to je dáno tím, že prioritně musíme zajistit sjízdnost hlavních silnic, což je pro plynulost dopravy v kraji zásadní. Každým rokem však na základě zkušeností z minulých zim tento systém upravujeme a vylepšujeme. Letos budeme opět dohlížet na to, aby vše proběhlo co nejhladčeji, i když nelze vždy zaručit, že se situace v každé obci bude řešit okamžitě.

Kolony v centru jsou dlouhodobý problém, s kterým se potýkáme už nějakou dobu. Je pravda, že situace zatím nemá jednoduché řešení, protože dopravní zátěž je způsobena především probíhajícími stavebními pracemi jak v samotném městě, tak i v jeho okolí. Spolupracujeme s odborníky na tom, abychom našli možnosti úprav, které by kolony zmírnily, ale zatím není žádné zásadní řešení na stole. Celou situaci bedlivě sledujeme a vyhodnocujeme. Budeme dál hledat možnosti, jak zlepšit plynulost dopravy, ale některé problémy lze vyřešit až poté, co budou dokončeny stávající projekty.

Financování projektů je vždycky klíčový faktor. Ať už jsou meterologické podmínky jakékoliv, finance musíme zajistit. Zdroje hledáme především ve fondu dopravní infrastruktury, ale čekáme také na výsledky jednání o rozpočtovém určení daní, které nám dají jasnější představu o tom, kolik prostředků budeme mít k dispozici. To budeme vědět zhruba za měsíc nebo dva. Ať jednání dopadnou jakkoliv, budeme muset reagovat rychle – pokud získáme více peněz, můžeme rozšířit investice, ale pokud méně, budeme muset být obezřetnější a projekty prioritizovat.

Největší výzvu představuje samozřejmě dálnice D35, která je klíčová pro celý kraj. I když by se dalo namítnout, že samotná stavba dálnice není v naší přímé kompetenci, probíhá okolo ní řada dalších staveb, které musíme správně naplánovat a provést. Patří sem například návozové trasy a další doprovodná infrastruktura. Tyto projekty ovlivňují nejen náš stavební harmonogram, ale také finanční stránku, protože všechny tyto investice musí být vhodně financovány a naplánovány do rozpočtu.

Plánujete nějaké novinky v oblasti veřejné dopravy?

Ano, snažíme se neustále zlepšovat služby veřejné dopravy. Aktuálně například pracujeme na vylepšení softwarového systému IREDO, kde bude nově možné zakoupit nejen časové jízdenky přes mobilní aplikaci. Další projekty se týkají dopravní obslužnosti v menších obcích a zlepšení spojů mezi klíčovými městy. Samozřejmě, velkým tématem zůstávají obchvaty měst, které odlehčí dopravě ve městech přetížených provozem, zejména v souvislosti s dálnicí D35.

Jaké jsou vaše plány v oblasti investic do dopravní infrastruktury pro nadcházející období?

Máme sestavený dlouhý seznam komunikací, které je třeba rekonstruovat nebo modernizovat. Tyto investice musíme sladit s rozpočtem, který aktuálně připravujeme a bude dokončen někdy v průběhu listopadu. Mojí snahou je zajistit, aby do oblasti dopravy šlo minimálně obdobné množství finančních prostředků, jako tomu bylo dosud. I když jsme v minulém roce dosáhli rekordní částky tří miliard korun, musíme vzít v úvahu, že kapacity na realizaci jsou omezené. Nejde tedy jen o peníze, ale také o to, co je reálně proveditelné. Chceme alespoň udržet tempo investic na úrovni dvou až tří miliardy korun ročně, což považujeme za optimální.

Jakým způsobem se vypořádáváte s problémy, které způsobují opravy a uzavírky pro veřejnou dopravu?

To je určitě velký problém, protože uzavírky a opravy způsobují komplikace nejen v automobilové dopravě, ale i pro veřejnou dopravu. Stává se, že kvůli stavebním pracím musí autobusy objíždět určité úseky, což narušuje jízdní řády. Lidé si pak často stěžují, že autobus nepřijel včas. Snažíme se najít optimum mezi opravami silnic a zajištěním plynulého provozu veřejné dopravy, ale někdy to bohužel znamená kompromisy. Musíme tedy neustále vyvažovat mezi investicemi do silnic a udržováním dopravní obslužnosti.

Jak vidíte budoucnost dopravní infrastruktury v Pardubickém kraji po dokončení klíčových projektů jako je dálnice D35?

D35 je naprosto zásadní pro rozvoj Pardubického kraje. Po jejím dokončení se výrazně zlepší dopravní dostupnost a města jako Litomyšl nebo Vysoké Mýto budou méně zatížená tranzitní dopravou. Celý kraj se stane atraktivnějším nejen pro obyvatele, ale i pro investory a návštěvníky. Samozřejmě ale musíme dokončit i další navazující investice, jako jsou přivaděče a parkoviště. Cílem je, aby se dopravní situace zlepšila v celém kraji, nejen v okolí dálnice.