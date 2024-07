Roman Červenka v posledních letech působil ve Švýcarsku a pravidelně patřil mezi hlavní tahouny českého reprezentačního týmu na mistrovstvích světa. Vrcholem pak bylo letošní vítězství na turnaji v Praze, kde tým vedl jako kapitán. Hokejovými kuloáry nyní koluje zpráva, že útočník se vrátí domů a to do dresu Dynama.

Napovídá tomu i to, že tým z českého Hockeytownu svolal na pondělí mimořádnou tiskovou konferenci, jejímž tématem budou změny v kádru. Fanoušci v Pardubicích ale i některé sportovní servery mají za to, že právě na ní Dynamo oznámí Červenkův příchod.

Spekulace kolem možného nového angažmá uznávaného útočníka už zachytil i renomovaný hokejový portál Elite Prospects.

Červenka má ve švýcarském Rapperswilu ještě rok platnou smlouvu. Pardubice by jej tak musely vyplatit. Jenže Červenka by pro příští sezonu byl zřejmě v týmu osmým cizincem. Jelikož jich ve švýcarské lize může mít klub na soupisce zapsáno jen sedm a pouze šest jich smí zasáhnout do zápasu, potřeboval by se Rapperswil jednoho z nich zbavit. Což může také něco napovídat o dalších krocích Červenky.

Pardubice pod taktovkou spolumajitele Petra Dědka se snaží už delší dobu postavit na české poměry velmi silný kádr. Jenže zatím tým nabitý hvězdami k cíli - tedy zisku titulu - nedokráčel.