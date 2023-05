V Pardubickém kraji, kde chybí zhruba sedm desítek lékařů, se nemocnice nové zaměstnance snaží motivovat statisíci korun ve formě náborového příspěvku. „Náborový příspěvek slouží k podpoře obsazení vybraných pracovních pozic. Využíváme ho zejména pro lékařské a nelékařské zdravotnické pozice, a to u kriticky nedostatkových profesí a oddělení,“ potvrdila mluvčí krajských nemocnic Kateřina Semrádová.

Peníze táhnou. Lékaři v Pardubickém kraji někdy provozují náborovou turistiku

Pardubičtí strážnici pak nabízejí například stravenky, benefity na telefon nebo příspěvky v hodnotě 9 tisíc ročně, které mohou zaměstnanci využít na rekreaci, dětské tábory nebo kulturu či wellness. O případném náborovém příspěvky ale rozhoduje město, které policii zřizuje. „Městské policie, kde náborové příspěvky mají, tak je většinou dávají ve dvou, třech splátkách. Vyplácí se podle toho, jak se pracovník osvědčí, jestli u policie zůstane,“ řekl ředitel městské policie Rostislav Hübl, který přiznal, že městská policie se dlouhodobě potýká s nedostatkem zaměstnanců.

Motivační příspěvky ve školství

Ve školství podobná praxe není běžná. Cestou motivačních příspěvků se ale nyní vydaly i některé kraje a města, kde se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalifikovaných učitelů. Například Karlovarský nebo Ústecký kraj nastupujícím učitelům nabídne až 200 tisíc korun.

Služební byt nebo 400 tisíc k nástupu. Pokud kraje nenalákají učitele, bude zle

Pardubický kraj podobný krok neplánuje. Hejtmanství tvrdí, že zájem o práci učitelů vzrostl v důsledku navýšení platů. Podle hejtmanství, které v kraji zřizuje zejména střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy, kvalifikovaní učitelé nechybí. „Ve školním roce 2022/23 je ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem 4,66 procent nekvalifikovaných učitelů, v konzervatoři a ve Vyšších odborných školách jsou všichni učitelé kvalifikovaní,“ informoval mluvčí kraje Dominik Barták s tím, že Pardubický kraj o zavedení náborového příspěvku pro učitele ve školách, které zřizuje, nyní neuvažuje.

Město ocenilo nejlepší učitele, odměnou jim bylo i divadlo

Náborové příspěvky nad rámec výplat neplánuje ani krajské město, které zřizuje 18 základních a 31 mateřských škol. „Pravdou je, že ředitelé obtížně shání některé pedagogy, ale zatím se to vždy daří. Náborový příspěvek za město neplánujeme. Pro nás je mnohem lepší vytvořit učitelům spolu s řediteli tak dobré a atraktivní podmínky pro práci, aby v našich školách chtěli pracovat,“ uvedl Jakub Rychtecký, náměstek primátora zodpovědný za oblast školství.

Odborníci se do škol nehrnou

Město se pedagogické zaměstnance snaží motivovat jinak. „Hrazení z veřejných rozpočtů nevnímáme jako správné, neboť v regionálním školství jsou platy systémově hrazeny ze státního rozpočtu. Má-li v dnešní složité době mít město finanční prostředky na údržbu a rozvoj školského majetku, musí s veřejným rozpočtem pracovat opravdu odpovědně,“ dodal Rychtecký, který připomněl, že město podporuje ředitele v dalším vzdělávání pedagogů a investuje ročně stovky milionů korun do majetku škol a školek s cílem zvedat kvalitu prostředí pro vzdělávání, odborných učeben, kapacit, stravování nebo sportovišť.

Čarodějnický rej na Svítkově: Jídlo, pití, finské svíce i vojenská technika

Odborníci s diplomem se do škol nehrnou. Podle ředitelů škol je náborový příspěvek dobrou motivací především pro absolventy pedagogických fakult. „Nějaký ten bonus k výplatě se vždycky hodí, navíc v dnešní době. Určitě by mě to lákalo,“ přiznala Klára Novotná, studentka pedagogické fakulty. Podle odhadů ministerstva školství by v příštích 10 letech mohlo chybět až 10 tisíc pedagogů. Jejich průměrný věk se blíží 50 rokům.