Kůrovec v kraji v posledních měsících už nepáchá takové škody, jako na začátku kalamity v roce 2017. Došlo k výraznému poklesu kůrovcových těžeb. Ty nyní tvoří zhruba pouze šest procent celkové těžby v kraji.

Kůrovec v minulých letech způsobil v lesích velké škody. Situace v kraji se nyní zlepšuje. | Foto: Deník/Jiří Špreňar

Kvůli masivním škodám, které v minulých letech způsobil v lesích kůrovec, zřídil Pardubický kraj kalamitní štáb. Jeho poslední zasedání přineslo pozitivní zprávy. Kůrovec už není takovou hrozbou.

„Ovšem není to tak, že by kůrovec zcela zmizel, je tady s námi stále. Napadení se však nyní nechá očekávat spíše na menších lokalitách a bude docházet z pohledu kraje k nestejnému výskytu brouka. Podle odborníků je přesto nutné porosty hlídat. Počasí totiž může situaci rychle změnit. Je to jeden z klíčových faktorů. Letošní rok a uplynulá zima zatím kůrovci nesvědčí. Zima totiž přinesla v regionu nejvíce srážek, převážně dešťových, za celou dobu pozorování. Brouk vodu nesnáší stejně jako výkyvy teplot, a proto jde o vhodné klimatické podmínky pro efektivní kontrolu škůdce,“ uvedl po jednání štábu radní Pardubického kraje Miroslav Krčil.

Návrat ke standardnějšímu hospodaření v lesích, potvrdili při jednání štábu jak zástupci vlastníků tak zpracovatelů. Kůrovcové těžby jsou podle jejich slov na ústupu a těží se nyní spíše čerstvé dřevo dle plánů. V rámci debaty ovšem zazněla i výrazná kritika směrem k ministerstvu zemědělství. Důvodem je pomalé vyplácení schválených dotačních podpor a nesystémovost spočívající v tom, že peníze ministerstvo hledá v podstatě „nárazově“. Zejména pro malé vlastníky je to obrovská komplikace, mají-li čekat na výplatu rok a více.

Pardubický kraj v této souvislosti vlastní dotační program pro majitele porostů do 50 hektarů zachoval a podpory jsou vypláceny průběžně. „Letos lze žádat opět až do konce září. Navíc jsme zahájili debatu i o dalších možných podporách pro malé vlastníky lesů, které postihla kůrovcová kalamita. Kritika se ale netýkala pouze postupu ministerstva v otázce financí. Směřovala zároveň i k byrokratické zátěži na úrovni státu. Běžně totiž například dochází ke zdvojování žádostí o jedna a tatáž data. Je to stav, který je potřeba změnit,“ zdůraznil radní Krčil.