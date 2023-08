Přestože je nový most už na svém místě, vlaky po něm ještě nejezdí. Železničáři k němu musí nejdříve umístit koleje a převést na něj veškerý provoz. Cestující se tak musí připravit na další výluku, kterou Správa železnic plánuje na podzim. Vlaky opět nahradí autobusy.

Vlaky při stavbě jezdily po starém mostě, který dělníci posunuli do provizorní pozice, aby byl zachován provoz. Posun téměř 60 let starého mostu navíc na břehu uvolnil místo pro výstavbu nové konstrukce.

Konstrukce vážící téměř 1400 tun se nad řeku vysouvala po částech. Nyní už ale most spojil oba břehy Labe. „Most se posouval pomocí hydraulických pístů, které jsou v zadní části ocelové konstrukce. Posouvá se v různých délkových taktech, v tomto případě mezi 40 až 80 centimetry,“ přiblížil oblastní manažer společnosti Skanska Michal Hrutkai s tím, že rychlost posunu byla v řádech centimetrů za hodinu.

„Kompletní výluka bude mezi Rosicemi nad Labem a hlavním nádražím a zároveň na úseku mezi Rosicemi a Chrudimí. Výluka by měla platit zhruba od 7. října do 19. prosince,“ informoval projektový manažer Skanska Jan Mitlöhner s tím, že v době výluky železničáři převedou provoz z provizorního na nový most.

Po dokončení prací by se měla železnice dočkat odstranění „špuntu“, který dříve jednokolejný úsek Rosice - Pardubice hlavní nádraží představoval. Cestujícím by se nyní, díky zdvoukolejnění trati i mostu, měl mírně zkrátit čas na cestě mezi krajskými městy.

„Budeme moci vyjíždět a odjíždět současně z Rosic do Pardubic a do Chrudimi. Budeme mít dvě koleje a tím zkapacitníme odjezdy a příjezdy,“ doplnil náměstek stavební správy Správy železnic Radomil Novák.

Nový most umožní také vyšší traťovou rychlost, která se zvýší ze současných 120 kilometrů v hodině na 160 kilometrů za hodinu. Aby ji ale vlaky mohly využívat, musí být na trase nový zabezpečovací systém ETCS. Ten plánuje Správa železnic nainstalovat v následujících letech.

Nový most

Nový most, který svou délkou přesáhne 140 metrů, je dvojkolejný. Má být méně hlučný, bude bezpečnější a navíc nebude zasahovat do plavební dráhy. Původní prostřední pilíř totiž už nebude potřeba a koryto řeky se tak uvolní pro lodní dopravu. „Nový most bude mít průběžné štěrkové lože, takže bude výrazně nižší hlučnost. A je tam samozřejmě vyšší rychlost,“ potvrdil Mitlöhner.

Hlavní nosná konstrukce se skládá ze tří polí, dvě krajní pole slouží jako nosník, střední pole je pak obloukové.

Modernizace železnice mezi Pardubicemi - Rosicemi nad Labem a Stéblovou jde tak do finále. Na úseku mezi Rosicemi a Stéblovou železničáři, kromě druhé koleje, vybudovali protihlukové stěny, nové nástupiště, zastávku Stéblová obec i podchod nebo nové zastřešení nástupišť a zabezpečovací zařízení.

Práce na 7,5 kilometru dlouhém úseku za téměř 2,7 miliardy korun mají být kompletně hotové na konci letošního roku.