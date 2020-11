„Pohár přetekl. Sociální demokracie musí odejít z vlády, která dnes v noci přestala fungovat. Jinak bude pro smích,“ napsal Netolický na svůj Facebook. „Upřímně se modlím, aby ten marast jednoho soukromého hnutí již skončil. Nedodržení koaliční spolupráce je to minimum ze včerejší hloupé frašky.“

Netolický sice byl také pro zrušení superhrubé mzdy, nesouhlasí ale se schváleným radikálním snížením daní, jaké Česko doposud nezažilo. Peníze budou nejen podle něj chybět. Sněmovna schválila daňový balíček dnes ve dvě hodiny ráno.

„Probudil jsem se do rána, kdy se dozvím, že daně klesnou o 10 %. Výborná zpráva. Je to závěr čtyřletého populistického snažení Babiše, které skončí nejen krizí společenskou, ale také ekonomickou. Za koronavirus nemůže, ale za mimořádné dluhy a nedržení dohod již ano,“ prohlásil Netolický s tím, že nedůstojná role ČSSD ve vládě by měla skončit.

Celkem přijde státní rozpočet kvůli daňovým změnám o 130 miliard korun. Návrh ČSSD na ne tak vysoké snížení daní, aby nebyly tolik zatíženy veřejné rozpočty, neprošel. Hejtmani včetně Netolického již dříve varovali, že kvůli koronavirové ekonomické krizi v součtu se snížením daní přijde stát, kraje, města i obce až o 20 procent dřívějších příjmů. Nebude prý na jakékoliv investice, peníze s obtížemi vyjdou pouze na mandatorní (povinné) výdaje na platy a podobně.

„Nebudu možná populární, ale cítím elementární zodpovědnost vůči nám všem. České republice, krajům, obcím, tedy všemu, co jsme ta třicet let vybudovali, schválili. Nejde ani o to, že obce a kraje mohou rezignovat na jakékoliv investice včetně evropských, ale jde o principy, zásady a zdravý selský rozum,“ dodal hejtman.

Netolický nebyl příznivcem koaliční spolupráce ČSSD s hnutím ANO nikdy, až dnes to ale napsal otevřeně. Výhrady ke směřování ČSSD byly jedním z důvodů jeho loňského odchodu z postu místopředsedy strany. Letos pak byl Netolický jediným sociálně demokratickým hejtmanem, který v krajských volbách obhájil svůj mandát, přispělo k tomu spojení krajské ČSSD s dalšími subjekty.

Například hejtmanství přijde ročně daňovým balíčkem, který zmenší daňové příjmy o 10 procent, podle Netolického o 400 milionů korun, město Pardubice o 150, Chrudim 34 a Svitavy 24 milionů.



„Dopad na městské finance to bude drtivý, a to nemluvím o dalších kvůli koronavirovým opatřením a propadu ekonomiky. Když to spočítám se vším všudy, v roce 2022 budeme mít daňové příjmy na úrovni 75 procent loňského roku,“ uvedl starosta Letohradu Petr Fiala.



Co se týče hejtmanství, kde je zastupitelem, bude podle něj nutné zrušit veškeré krajské dotace, omezit i provoz a odložit investice. „Bude to na krev,“ dodal Fiala.