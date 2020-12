Hasiči od páteční 20. do sobotní 8. hodiny zasahovali u 120 událostí v souvislosti se silným větrem, převážně u popadaných stromů na silnice. Z důvodu polomů byla ráno uzavřená silnice II/343 mezi obcemi Seč a Prosíčka, vyplynulo z ranního sdělení hasičů a Ředitelství silnic a dálnic.

"Hasiči odstraňovali spadlé stromy také z kolejí například v Nádražní ulici v Třemošnici nebo v Zámělu. V Bukovině u Přelouče jsme z plotu sundávali trampolínu, kterou tam vítr odnesl," uvedli ráno krajští hasiči.

Hasiči pomáhali také řidičům, kteří narazili do spadlých stromů, jako třeba v Lukavici nebo v Řetové. "V Českých Libchavách jsme odstraňovali větrem zničený billboard tak, aby nikoho nezranil a nepřekážel plynulému silničnímu provozu," uvedli zástupci hasičů.

Vítr poškodil i několik střech, například v Řestokách na Chrudimsku či v Horním Jelení. "Plechy hrozily pádem na chodník. Odstranění bylo nutné, protože se hned v těsné blízkosti nacházela prodejna potravin," uvedli hasiči k zásahu v obci Horní Jelení.

Silný vítr může působit komplikace celý den i v neděli. Podle meteorologů by v sobotu v Pardubickém kraji mělo být oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty mezi šesti až devíti stupni nad nulou, na horách do plus pěti stupňů Celsia. Vítr čerstvý jihovýchodní může v nárazech dosahovat rychlosti 70 km/h, večer a v neděli by měl zesilovat.