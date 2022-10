Peníze od Pardubického kraje mohou Ukrajinci použít na rozjezd podnikání, nákup materiálu, pořízení webových stránek, propagaci a další potřebné výdaje. „Chceme motivovat uprchlíky, kteří na Ukrajině podnikali nebo mají nějaký nápad, jak se u nás sami o sebe postarat a chtějí nějakou dobu zůstat v našem regionu. Zkrátka podpoříme ty, kteří nechtějí jen čekat na to, co dostanou na dávkách, ale něco si vydělají vlastní aktivitou a pak to české společnosti ve formě daní a nabídek zboží a služeb vrátí zpět," vysvětlil náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Ladislav Valtr. Dotace na rozjezd podnikání uprchlíků byla jen jednou součástí krajské pomoci.