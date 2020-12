Výrazně, a to i v celorepublikovém srovnání, včera v kraji vzrostl především počet nově zjištěných nakažených. Laboratoře jich zjistily 420, což je nejvíc od 19. listopadu. Ještě minulý týden se tato čísla držela každý den hluboko pod třemi stovkami. Nárůst je tedy takřka dvojnásobný.

„Ještě se přitom ani nezačalo projevovat rozvolnění z minulého čtvrtka, kdy se otevřely obchody a restaurace,“ podotkla krajská epidemioložka Olga Hégrová. Podle dalších epidemiologů čísla tedy nejspíš teprve začnou markantně růst. Reprodukční číslo vyskočilo celorepublikově už na 1,16.

„Nemáme v kraji žádná výrazná velká ohniska. Růst je podle mě způsoben spíš takovým celkovým rozvolněním, příchodem adventu, kdy lidé polevili v dodržování opatření. Zároveň je to i dáno návratem žáků do škol a školek. Právě mateřské školky jsou asi největším důvodem,“ dodala Hégrová.

Na pátém stupni už je pět ze 14 českých krajů a další se k němu blíží. V Pardubickém kraji je na tom kriticky zejména okres Pardubice se skóre v PES na stupni 88. Právě krajská metropole přitom ještě před týdnem patřila mezi „nejčistší“ v celém Česku. I pro pardubický okres však platí slova Hégrové, že zde není žádné výrazné ohnisko. Nárůst je plošný a je podle ní způsoben celkovým polevením dodržování opatření nebo návratem dětí do mateřských škol, kde se nenosí roušky.

Vláda už včera avizovala pravděpodobný návrat k přísnějším opatřením, v průběhu příštího týdne se tak nejspíš opět zavřou hospody. Malé obchody chce kabinet tentokrát nechat otevřené. V internetové anketě Deníku se pro opětovné zpřísnění opatření vyslovilo 81 procent čtenářů.

„Jsem proti zpřísnění opatření. Bylo by to stejně k ničemu… Pracuji v Pardubicích a mám možnost pozorovat chování lidí. Těm je úplně jedno, že nějaký covid je,“ napsala do komentářů čtenářka Jana Pražanová.

Od počátku března je v kraji evidováno Ministerstvem zdravotnictví celkem 29378 nakažených koronavirem, z nichž se 25622 uzdravilo a 402 zemřelo. Aktuálně je nemocných 3354 lidí z Pardubického kraje. Čísla krajské hygieny jsou úplně jiná, ta jsou totiž započítávána s výrazným zpožděním.