Nejde o podzemní parkoviště, o kterém Chrudimští často hovoří. Objekt má stát naproti sídlišti U Stadionu v místě vykáceného lesíku u obchodního domu Tesco.

"Určitě bychom byli rádi, protože parkování je u nás velký problém. Když přijedu z práce později, nenajdu jediné místo," říká čtyřicetiletá Šárka, která žije v paneláku sídliště U Stadionu. To vzniklo v průběhu let 1967-1978 a vystavěno bylo 930 bytů pro 3500 obyvatel. Tehdy neměl auto každý, tudíž malá parkoviště u jednotlivých domů zaručovala bezproblémové stání. Nyní už je situace vážná, a tak dobrou zprávou je, že parkovací dům je v současné době už ve fázi projektu. Mělo by jít až o čtyřpodlažní objekt, kam by auta zajížděla po nájezdní rampě. "Neplánujeme tam jen klasická parkovací místa. Mělo by jít o jakési garáže, kam by si lidé mohli uložit i pneumatiky, nářadí, lyže nebo třeba motocykl," vysvětluje chrudimský starosta František Pilný, podle kterého by v objektu mohl být třeba pneuservis nebo autodílna. Kdo by myslel, že uživatelé budou měsíčně nebo ročně platit za patrové garáže nájem, mýlí se. "Plánujeme, že by si tyto prostory lidé koupili nebo pronajali na dvacet let, tím bychom získali předem finanční prostředky na výstavbu. Tím by jejich byt získal mnohem vyšší hodnotu, protože by k němu náleželo vlastní parkovací místo," zdůrazňuje starosta.

Podobný systém město Chrudim použije i v Jiráskově ulici, tam půjde o pronájem parkovacích míst. Předplatitelé uhradí kolem 30 tisíc korun a budou mít "zapikané" místo pro své auto na dvacet let.