Nouzový stav s sebou pro mnohé přinesl i výhody. Jednou z nich je, že řidičům byl odpuštěn poplatek za parkování, a to i když své auto ponechali třeba v samotném centru města. Tomu už je ale konec, v pondělí večer vláda nařízení, které přechodně potlačilo parkovací zóny, zrušila. „Vláda usnesení zrušuje s účinností ode dne 28. dubna 2020,“ podepsal premiér Andrej Babiš.

Tolerantní strážníci

Městům ale nepřijde fér zavést poplatek z hodiny na hodinu, jelikož řidiči nejsou dostatečně informovaní. Radnice tak chtějí na ostrý systém parkovného najíždět postupně. „Je to pro nás překvapení, jelikož to vláda přijala v noci. Je to teď trochu chaotické a lidi jsou zmatení, takže jsem mluvila s městskou policií, která bude v následujících dnech tolerantní,“ řekla starostka Přelouče Irena Burešová.

Automaty fungují i ve Svitavách, ani tam ale nebudou mezi auty chodit rozzlobení strážníci. „Do konce tohoto týdne to budeme tolerovat. Pokud nebude automat využit, tento týden by z toho neměla plynout žádná sankce,“ informoval mluvčí Svitav Jiří Johanides.

V Pardubicích strážníci lidem poslali jasný vzkaz: „Placené stání a parkovací zóny jako Městská policie Pardubice zatím neřešíme a až začneme, určitě vám o tom dáme vědět řádně a včas.“

Automaty pro výběr parkovného se v krajském městě zprovozní až v pondělí 4. května. „Automaty byly odstaveny a musí se obnovit jejich provoz, což musí udělat společnost, která má na starost jejich údržbu,“ vysvětlil mluvčí radnice Radim Jelínek. Město také prodloužilo platnost stávajících parkovacích karet. Propadnout měly už na konci března, místo toho ale jejich životnost skončí posledního května. O nové karty budou moci lidé žádat od úterý.

Pod rouškou noci

Chrudimáci budou v centru města parkovat zdarma ještě téměř dva týdny, poplatky se začnou vybírat až od 11. května. „Placené parkování? Nebojte, nebudeme to vyhlašovat pod rouškou noci,“ zavtipkovalo město na své facebookové stránce.

V Ústí nad Orlicí sice parkovací automaty odkrývali už včera, i tam ale mají řidiči čas si na změnu zvyknout. „Poprosili jsme správce, aby odstranil přelepy a poskytl informaci, že jsou automaty zase funkční. Zároveň jsme dali městské policii pokyn, aby kontrolu zahájila až v příštím týdnu a ve volnějším režimu. Tento týden je na vzpamatování se, aby se lidé znovu naučili, že už je zase povinnost parkovné platit,“ oznámil starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek.

Vláda poplatky za parkování zrušila už 16. března, opatření mělo původně platit až do konce nouzového stavu. „Lidé, kteří v těchto dnech cestují do Pardubic například do zaměstnání, budou moci hledat místo v okolí pracoviště. Snižuje se tak riziko šíření koronaviru, neboť tito lidé nebudou po zaparkování vozu třeba na záchytném parkovišti pokračovat v cestě městskou hromadnou dopravou,“ vysvětlila význam opatření mluvčí pardubického magistrátu Nataša Hradní.

Pokuta je neminula

Systém parkování ve městě se tak na chvíli rozvolnil a strážníkům z povinností vypadla nutnost kontrolovat, zda má auto zaplacený lístek nebo správnou kartu. Přestože parkování v Pardubicích několik týdnů příliš neřešili, někteří řidiči se setkání se strážníky nevyhnuli. Příslušníci městské policie se museli například zabývat řidičem, jenž nechal své auto před výjezdovými garážemi hasičů, nebo hned dvěma šoféry, kteří si parkoviště udělali z heliportu u nemocnice.