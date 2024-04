Rozšíření a rekonstrukce Záchranné stanice Pasíčka v Boru u Skutče pokračuje značným tempem. V expozici má již část voliér nové střechy a nový léčebný komplex už má jasné obrysy. Příjem nových zvířecích pacientů se ale stavebními pracemi nezastavil.

Krásný dravec potřebuje intenzivní péči, ale i štěstí. | Foto: Záchranná stanice Pasíčka

Jedním z posledních pacientů stanice je luňák červený. "Přijali jsme ho ve velmi špatném stavu. Má vážně poraněné křídlo a je naprosto vysílený. Dostal se k nám za 5 minut dvanáct, dlouho by bez pomoci zřejmě nepřežil," informoval pracovník stanice Milan Oppa.

Zdroj: Záchranná stanice Pasíčka

Dravec byl ihned po ošetření umístěn na intenzivní péči, kde se musí ručně krmit. Teď ho čeká dlouhá cesta. "Pevně věříme, že se křídlo podaří zachránit a on se opět vrátí na oblohu. K tomu bude potřebovat kromě každodenní péče také značnou dávku štěstí," dodal Oppa.

Motoparta bojuje proti nehodám. V Chrudimi startují kurzy pro motorkáře

V uplynulých dnech začala oprava ptačí voliéry. Obvodová konstrukce je opravena, svařena. "Nyní zbývá vše natřít, natáhnout a upevnit síť. Její instalace nebude jednoduchá, proto uvítáme pomoc dobrovolníků. Vše nachystáme na víkend a termín dáme včas vědět," řekl vedoucí záchranné stanice Josef Cach.

Moderní komplex voliér by měl být dokončen začátkem letních prázdnin nákladem dvaceti milionů korun. Ještě jednu novinku stanice chystá, jde o zvířecí sanitku. Ta by měla vyrazit do ulic Pardubického kraje už tento měsíc.