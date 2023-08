/ANKETA/ Když se na facebooku starosty města objevila budoucí podoba sporthotelu na Tyršově náměstí, Chrudimáci se v názoru rozdělili na dva tábory. Zatímco jedni označili za paskvil, monstrum nebo v nejlepším případě za tančící dům, jiní jsou návrhem architekta Filipa Albrechta nadšeni. Co si myslíte vy? Líbí se vám nová podoba Sporthotelu? Hlasujte v anketě v článku.

Sporthotel bude srovnán se zemí. | Video: Milan Klicpera

Sporthotel stojí na rohu Tyršova náměstí a Opletalovy ulice. Krutě se na něm podepsaly stavební zásahy v 70. letech, kdy se sice město dočkalo sportovní haly s moderním zázemím, ale přišlo o historicky cennou budovu Sokolovny s krásným průčelím a kopulí z konce 19. století.

Sporthotel půjde k zemi, protože na něm památkáři neshledali nic, co by stálo za historicky odůvodněnou opravu. "Netrvali na jeho zachování, protože by to bylo technicky složité. Objekt se strhne a nahradí ho jiná, vyšší budova. Bude to kontrast - kombinace moderní a historické podoby. Vše je odborně připraveno a musím říct, že se mi to líbí," uvedl chrudimský radní zodpovědný za investice Aleš Nunvář.

Jiný pohled na budoucí podobu rohového domu má starosta města František Pilný, který chce na 4. září svolat seminář pro zastupitele. "Mně osobně by se více líbil historický styl, ale takto to navrhl architekt," poznamenal.

Na střeše parkovacího domu bude hřiště. Rekonstrukce chrudimské haly pokračuje

Když v září loňského roku město zveřejnilo vizualizaci Sporthotelu, vypadala ještě úplně jinak - podobala se původní sokolské tělocvičně z období let 1890-1892. Ovšem protože už z historického pohledu nebylo co zachraňovat, královéhradecký architekt Filip Albrecht podobu objektu zásadně změnil. A to vzbudilo velkou diskuzi.

Vše o nové sportovní hale najdete ZDE

"Má to vtip a takovou lehkost, která ke sportu patří," napsala v debatě Chrudimačka Irena. "S ohledem na ostatní historickou zástavbu, za mě dost nevkusné, necitlivé a do historického centra úplně nevhodné," kontroval Martin. Objevily se i legrácky v tom smyslu, že dům na snímku stojí na střeše a pokud by se obrátil "vzhůru nohama", vypadal by mnohem lépe.

Sousední Tyršův dům čeká rovněž velká rekonstrukce, v jeho podkroví by měly být velké ubytovací prostory. V tomto případě už byli památkáři i městský architekt Marek Janatka nekompromisní. "Historický vzhled Tyršova domu zůstane zachován," ujistil radní Nunvář.

Nyní stavebníci pracují na rekonstrukci šaten, zprovoznění vstupu z Opletalovy ulice, přístavbě nové tělocvičny a opravě hlavní haly. Tato část má být dokončena v srpnu příštího roku. Potom přijde na řadu zmíněný Sporthotel a také oprava Tyršova domu.

Nakonec přijde řada na parkovací dům v podzemí, po kterém Chrudimáci a sportovní fanoušci už dlouho volají. Ve studii architekta Filipa Albrechta se počítá s jeho třemi patry, do kterých se vejde 191 vozidel. Na střeše bude víceúčelové hřiště určené asi pro šest odlišných sportů.

O stavbu chrudimské sportovní haly se přetahuje 13 firem. Vyjde na 150 milionů

„Chceme terén, který z parku u kostela vychází, částečně přetáhnout přes střechu podzemních garáží a napojit ho na hřiště. Je to taková terénní vlna. Z pohledu od Sladkovského ulice to bude vypadat tak, že park sahá až k nynější betonové ploše, na které bude travnatý povrch plynule napojený k hřišti,“ řekl na jaře Deníku Filip Albrecht. Při pohledu na vizualizaci je zřejmé, že se mu nápad realizovat podařilo a dílo bude nejen účelné, ale i pěkné na pohled.

Původně se počítalo jen s dvěma patry parkovacího domu, ale nakonec přibyla ještě třetí etáž. Řidiči budou moci přijíždět nejen z Opletalovy, ale i ze Sladkovského ulice, záleží na tom, ve kterém patře budou chtít parkovat.

Tři etapy rekonstrukce a přístavby sportovní haly, výstavby hotelu a parkovacího domu v Chrudimi budou stát asi 350 milionů korun. Projekt je to dlouhodobý a zasáhne tudíž do příštího volebního období.