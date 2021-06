"V úterý po 17. hodině jsme měli na Chrudimsku další 'pátračku', tentokrát po devítiletém chlapci. Našel se, nic se mu nestalo, jen se vydal špatnou cestou," říká s úsměvem pardubická krajská policejní mluvčí Eva Maturová.

Malý školák měl podle jejích slov jet po vyučování ke své babičce do vesnice Pohled nedaleko Chrudimě. Když měl dvouhodinové zpoždění, obrátila se rodina na policisty.

"Po synovi jsme pátrali už od 14 hodin. Poté jsme požádali policii o pomoc. Na zastávce Bojanov (zde je škola a odsud je to autobusem pár minut do Pohledu - pozn. red.) ve stejnou dobu odjíždějí 3 autobusy stejným směrem. Bohužel syn nastoupil do prvního spoje místo do druhého. Dojel do Pardubic, kde požádal o pomoc lidi na zastávce ČSAD. Ti mu vyhledali spoj do Pohleda u Havlíčkova Brodu. Proto se syn dostal tak daleko. Když zjistil, že se jedná o jiný Pohled, zachoval chladnou hlavu a požádal řidiče o pomoc. Ten poté zavolal policii," uvedla matka malého chlapce na serveru Novinky.cz, kde se vyjádřila v komentáři pod tamním článkem o této události.

Dodala, že jí moc mrzí, že mluvčí policie uvedla, že syn zmatkoval. Celé vyjádření matky přinášíme níže.

"Kam jel a kde by mohl být, to nebylo zřejmé. U kamarádů nebyl, jeho pohyb jsme ověřovali ve škole i na autobusové lince, kde ho údajně řidič zná. Po chvíli přišla zpráva z Havlíčkova Brodu, že u Světlé nad Sázavou je malý chlapec, který se ztratil. Místo části obce pojmenované jako Pohled nastoupil do autobusu, který ho dovezl do obce s téměř stejným jménem - Pohleď," vysvětluje mluvčí.

"Řidič, který si zmateného kluka všiml, s ním počkal na autobusové zastávce, kde ho předal policejní hlídce. Cesta k babičce se mu sice hodně protáhla, ale všichni si oddechli, že se našel a nic se mu nestalo," dodala Maturová.

Bloudění devítiletého školáka. Bod 1 na mapě je vesnice Pohled, kam měl ze školy dojet. Bod 2 je vesnice Pohleď na Havlíčkobrodsku, kam nakonec dojel. Bod 3 je Bojanov, kam chodí do školy a odkud autobusem odjížděl.Zdroj: mapy.czPřinášíme celé vyjádření matky chlapce, kterým reagovala na podobný článek na serveru Novinky.cz v komentářích:

Po synovi jsme pátrali už od 14hodin. Poté jsme požádali policii o pomoc.

Na zastávce Bojanov ve stejnou dobu djíždějí 3 autobusy stejným směrem. Bohužel syn nastoupil do prvního spoje místo do druhého. Dojel do Pardubic, kde požádal o pomoc lidi na zastávce ČSAD. Ti mu vyhledali spoj do Pohleda u Havl. Brodu. Proto se syn dostal tak daleko.

Když zjistil, že se jedná o jiný Pohled, zachoval chladnou hlavu a požádal řidiče o pomoc. Ten poté zavolal policii.

Moc mě mrzí, že mluvčí policie uvedla, že syn zmatkoval.

I přesto vše děkujeme příslušníkům policie Třemošnice a jejich kolegům za rychlou pomoc. Též děkujeme pracovníkům školy a všem kteří nám pomáhali po synovi pátrat.

Bohužel toto se může stát kterémukoli dítěti.

A já jako matka přeji všem rodičům, aby nikdy nemuseli zažít strach a beznaděj, kterou jsem zažívala já a moje rodina a přátelé, když jsme po synovi pátrali.