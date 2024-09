Dagmar Pecková jako umělecká ředitelka Zlaté Pecky si letos zazpívala na festivalu jen pár písní. Chtěli to prý sponzoři. „Já tu moc zpívat nechci, protože v odborných kruzích vznikla taková myšlenka, že jsem založila festival proto, abych si vůbec ještě někde zazpívala," povzdechla si. „Já už jsem se myšlenky na zpívání vzdala před drahnými lety, po tom mém vyhoření. Operu už nedělám vůbec, občas dělám jen písňové večery," obhájila své rozhodnutí světová operní hvězda.

Festival Zlatá Pecka, který umožňuje zviditelnění vycházejícím talentům, založila podle svých slov z jednoho prostého důvodu. „Chtěla jsem svému rodnému městu Chrudim vrátit to, co do mě vložilo," řekla důrazně.

„Ty první dva ročníky i o tom byly. Tehdejší starosta Petr Řezníček, mimochodem velmi vzdělaný člověk, chtěl ve městě vytvořit něco jako malou Smetanovu Litomyšl. Mrzí mě, že nám lidé říkají: Vy si tady děláte u nás ten váš festival," uvedla větu, která ji zní pořád v uších.

„Je to ale i jejich festival, patří do Chrudimi. Oni si snad myslí, že to děláme z plezíru, pro prachy." zlobila se naoko Dagmar Pecková.

Přitom vzpomíná na začátky dnes už tradičního festivalu vážné hudby velmi ráda. „Tím, že jsem asi momentálně nejslavnější rodačka, tak jsme se do toho pustili. Za těch osm let se nám, doufám, podařilo vytvořit tradici a ti lidé na to čekají. Neříkám všichni, ale někteří to určitě mají i rádi," pokračovala ve zpovědi operní pěvkyně, kterou zná celý svět.

Letos pro město v rámci festivalu v Chrudimi udělali 12 akcí, z toho osm bylo bez vstupného, včetně mše, kterou sloužil biskup Václav Malý. Vše bylo o geniálních Češích. Osmý ročník skončil o víkendu závěrečným galakoncertem v pardubickém Domě hudby.

„Chrudim má 23 tisíc obyvatel. My nemůžeme tolik akcí v Chrudimi udělat, protože máme strach, že to neprodáme. Navíc si musíme uvědomit, že nás sponzoruje významnou částkou Pardubický kraj. Když má pak prosbu, abychom festival rozšířili i do dalších míst, tak se tomu snažíme vyhovět," zdůvodnila garantka festivalu Zlatá pecka fakt, že se festival odehrává nejen v Chrudimi.

Festival měl i z finančních důvodů koncerty nebo jiné akce mimo Chrudim, a to v Holicích a České Třebové. Ale nejen v Pardubickém kraji. Rovněž na Praze IV, v Havlíčkově Brodu na Vysočině nebo na hradu Pecka na Jičínsku v Královéhradeckém kraji.

„A když jsme byli ve Vysokém Mýtě, chodili za mnou lidé z různých částí Moravy a říkali, že se přijedou podívat i do východních Čech, na Pardubicko nebo Chrudimsko. Bereme tyto výjezdy jako propagaci, ale dál už to opravdu nechceme rozšiřovat," přiblížila budoucnost festivalu Pecková.

Prý už je unavená. „Jsem ráda, že je to za námi. Za těch čtrnáct dní jsem za festivalovými akcemi sama najezdila mnoho kilometrů,“ svěřila se s mírnou nostalgií v očích operní pěvkyně s tím, že letos na 26 akcích účinkovalo kolem tří stovek umělců.

„Myslím si, že spousta interpretů, kteří se v rámci, a to i jiných ročníků, ukázala u nás, se představí v plánované Vltavské filharmonii Praha v Holešovicích, jejímž jsem ambasadorem. Tento projekt jsme během našich cest rovněž prezentovali a myslím si, že takovýto důstojný kulturní stánek si Česká republika zaslouží. Tak, jako tomu bylo s Národním divadlem," uzavřela chrudimská rodačka.