"Bylo to po důkladném zvážení, pracovala u nás jednadvacet let a je velkým odborníkem na obecní finance. Bohužel manažerské pochybení zapříčinilo, že se kolektiv odboru začal rozpadat a my jsme nemohli přihlížet případným hromadným výpovědím ze strany zaměstnanců," uvedl starosta města František Pilný. Později upřesnil, že k manažerskému selhání vedoucí finančního odboru došlo poté, co svým podřízeným prozradila výsledek auditu. "To neměla dělat. Prezentovala to dokonce tak, že je stejně všechny vyházíme," dodal starosta.

Hloubkový audit vyvolával v některých zaměstancích stres a velké obavy o práci. Koncem minulého týdne se dokonce jedna úřednice dokonce pokusila o sebevraždu skokem z okna ve druhém poschodí budovy v Pardubické ulici.