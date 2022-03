Pěstuje i mochyně a kiwano. Odpočinu si v hrobě, říká farmářka Simona z Částkova

/PŘÍBĚH/ Městys Žumberk má dvě místní části, jsou to Prostějov a Částkov. Právě v Částkově, malé osadě obklopené lesy, loukami a pastvinami, žije pětičlenná rodina farmářky Simony Hrochové. Nyní, v jarních měsících, se nakupila spousta jarních prací zejména s výsevem a výsadbou zeleniny, která má už dlouhá léta své odběratele. Lidé už si zvykli na každotýdenní odběr bedýnek, ve kterých najdou vždy to, co momentálně ve sklenících nebo na polích dozrává.

Rodinná farma z ptačí perspektivy. | Foto: Jiří Licek, Marie Batošová

Rodinná farma hospodaří na produkční zahradě, poli a sadu, celkem jde o výměru přesahující dva hektary. Z toho zelenina zabírá plochu cca 0,8ha a zbytek je sad vybudovaný ve stylu agrolesnictví. V pásech mezi stromy se seče, ale i spásá tráva, pěstuje zelenina, je zde místo třeba i pro medonosné pásy. "Pěstujeme prakticky veškerou běžnou zeleninu, ale také mochyně, cucamelon, kiwano, citronové okurky, tzv. liči rajče, netradiční odrůdy dýní, čtyři barvy salátových řep, je toho opravdu hodně. Mojí velkou úchylkou jsou rajčata, kterých pěstuji zhruba 40 odrůd a snažím se shánět semínka po celém světě," říká částkovská farmářka Simona Hrochová. Putinovo písmeno "Z": Objevilo se na pardubickém nádraží při příjezdu Ukrajinců Farmáři a zahrádkáři vědí, že je potřeba neustále pracovat na zkvalitnění, tedy zúrodňování zeminy. V Částkově platí pravidlo: co půdě, potažmo přírodě dáte, ona vám opět vrátí. A tak dodávají dostatek organických materiálů, od kompostu, statkových hnojiv, přes jíchy, čaje, mikroorganismy, aktivovaný uhel a další. "Nepoužíváme žádná syntetická hnojiva a ani postřiky, tedy ani ty, která jsou povoleny v ekologickém zemědělství. Využíváme i Výsevní dny Marie Thunové, velké množství ruční práce, lákáme užitečný hmyz, ptactvo a další predátory, kteří udržují zdravý ekosystém a jsou nám velkými pomocníky," popisuje hospodaření Simona. VIDEO: Pardubický astrofotograf Horálek blýskl dnes v noci na Seči polární záři Milovníci sezónního ovoce, zeleniny a bylinek už se těší na bedýnky, kterými je rodinná farma v Částkově zásobuje po většinu roku. Mohou se ale zapojit do takzvané KPZ. Nejde o krabičku poslední záchrany, kterou znají skauti a trampové, ale je to zkratka Komunitou podporovaného zemědělství. Spočívá v tom, že spotřebitel na sebe bere částečně riziko zemědělce. Na jaře zaplatí svůj podíl a poté odebírá po celou sezonu bedýnky s právě sklizenou úrodou. A protože je podílníkem, podílí se tedy i na stávající úrodě. Pokud je rok štědrý, obsah bedýnek je pestřejší a větší, ale také na sebe bere riziko, že může být úrody méně. To se stát může, když se urodí vinou mokrého a studeného roku méně rajčat nebo úrodu okurek potlučou kroupy. Nicméně je o "kápézetky" zájem značný a Simona Hrochová členy skupiny zásobuje radami, jak úrodu zpracovat, píše recepty, předává své zkušenosti. Farma v Částkově se zaměřuje především na pěstování zeleniny podle zásad ekologického zemědělství.Zdroj: Jiří Licek, Marie Batošová Částkovská farma se zapojila i do inciativy Výdejna chutí. Ta spočívá ve spolupráci s řeckými pěstiteli citrusů, vína nebo oliv. Čerstvě sklizené pomeranče, citrony, mandarinky, avokáda a další bio ovoce nejsou chemicky ošetřeny a díky rychlému dovozu se brzy dostanou na český stůl. "Zájem je a já jsem za to moc vděčná. Lidé konečně začínají chápat, že kvalita potravin je velmi důležitá a také to, že zemědělec má právo i na férovou odměnu. A tu farmáři z Koinobio díky Vraťce Janovské a její Výdejně chutí skutečně dostanou," tvrdí Simona. Jak je na tom její rodinná farma se soběstačností? Hodně lidí teď o tom v souvislosti s válkou na Ukrajině přemýšlí. O vejce a maso se postarají slepice, krátkosrsté hnědé kozy, prasata kune kune a králíci, ale cesta k úplné soběstačnosti je dlouhá a ještě nějakou chvíli potrvá. Sousedky se ve čtyři hodiny ráno pohádaly před strážníky Simonina maminka Ivana s manželem provozují Bistro na Masarykově náměstí v Chrudimi a využívají vše, co farma vyprodukuje. Paní Simona je zásobuje nejen zeleninou, ale peče i zdravé moučníky nebo vánoční cukroví. Zbyde jí vůbec čas na odpočinek? "Výroba sladkého je pro mne relax a také si tělo i hlava odpočine od zelinařiny. Udržitelný způsob hospodaření a péče o půdu a krajinu, ve které žiji, je pro mne životní poslání a obrovsky mne naplňuje a posouvá vpřed. A jak já ráda říkám, odpočívat budu v hrobě." dodává s úsměvem farmářka.

