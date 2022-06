Petici za záchranu nemocnice vnímá náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková jako zbytečnou. „Kraj i představenstvo má stejný názor a cíl, tedy nemocnici stabilizovat a dále rozvíjet jako nemocnici akutní péče. Troufám si říci, že by byl blázen ten, kdo by to viděl jinak. Pardubická nemocnice totiž dobře ví, že nápor dalších 120 tisíc občanů Chrudimska by dlouhodobě neutáhla,“ řekla Matoušková.

Končí lůžkové oddělení interny v Chrudimské nemocnici. Obavy se tak naplnily

Dodala, že v Chrudimské nemocnici jsou plánované investice, na kterých se pracuje, pořizují se přístrojová vybavení, kraj shání zaměstnance.

„To opravdu nejsou kroky ke zrušení nemocnice. V programovém prohlášení krajské koalice je i informace o tom, že budeme mít všech pět nemocnic akutní péče. Petice se píší v případě, že je názorový nesoulad, nikoliv soulad. Doufám jen, že to není snaha o zviditelnění politiků před komunálními volbami. Protože brát si občany jako rukojmí je naprosto nepřípustné,“ zdůraznila náměstkyně.

Podle autora petice, chrudimského místostarosty Petra Lichtenberga se petice podepisuje, když lidi něco trápí. „A postupující nefunkčnost Chrudimské nemocnice opravdu trápí mnoho našich spoluobčanů Chrudimska a Hlinecka a s politikou to nemá nic společného,“ zareagoval Lichtenberg.

Chrudimský výsadek nad Rozkoší: 150 paragánů vyzvedli z vody záchranáři

Podpisy na petici přibývají

Petice je k mání v osmi desítkách obcí. „Není to nikterak houfně, ale lidé ji chodí podepisovat,“ potvrdil starosta Rosic na Chrudimsku Zdeněk Volejník. Tamní lidé podle jeho slov často jezdí do Pardubické nemocnice, a to zejména na chirurgickou ambulanci. „Vědí, že budou rychle na řadě, v Chrudimi tráví hodiny v čekárně. Jde jim o čas,“ dodal Volejník.

Dotazy místních na uzavření chrudimské interny už zaznamenal i starosta Chrasti Vojtěch Krňanský. „Zdravotní péči lidé potřebují a petice toho podle mne příliš nezmění. Problém je spíše systémový, takže namísto upozorňování na něj je třeba ho řešit. Pardubický kraj je v této věci jako jediný akcionář kompetentní, a ten má konat,“ poznamenal Krňanský.

V Hlinsku uzavření lůžkové části interny zřejmě příliš vadit nebude. „Je výhoda, že je to od nás stejně daleko do Chrudimi i do Havlíčkova Brodu. My naštěstí alternativu máme,“ popsal starosta Miroslav Krčil.