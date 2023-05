Hospody na venkově a v malých městech možná brzy potká další rána. Pokud už podniky přestály covidová opatření a vyrovnaly se i s pozdějším navýšením cen energií, čeká je zřejmě i zvýšení DPH na točené pivo. Podle návrhu vlády se má totiž sazba změnit ze současných 10 procent na cílových 21 procent.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Při dnešní průměrné ceně piva okolo 40 korun by totiž jeho cena vyrostla až někam ke 44 korunám. U dražších značek, jako je třeba plzeňské, by byl zřejmě nárůst ještě o něco vyšší,“ odhaduje Roman Pova.

Podle něj je jisté, že si zákazníci takového zdražení všimnou. Už teď prý chodí na pivo jen lidé, kteří si to mohou dovolit.

„Jenže takových je málo. Podnikáme v obci se 1 700 obyvateli a přitom denně dorazí na pivo obvykle jen nějakých pět nebo sedm lidí. I ti si ale rozmyslí, kolik piv si nakonec dají. Určitě jich je míň než dřív. Možná, že lidé nakonec přestanou chodit úplně,“ uvažuje Pova.

Jiří Havlíček z hoješínského hostince Pod Drnem na Chrudimsku bere navrhovanou změnu s klidem. „Podívejte, vyšší sazba DPH nebude žádnou novinkou. Sazbu snížil až bývalý premiér Babiš, a to jen proto, že se chtěl zalíbit voličům,“ míní spolumajitel hostince u břehu Sečské přehrady.

„S námi ale zvýšení DPH určitě nezamává. Zamávalo by s námi jen tehdy, pokud bychom těch piv sami vypili moc,“ bere zprávu s úsměvem Havlíček.

Na případné změny v daňové oblasti by pravděpodobně musely reagovat také minipivovary. Majitelé těch nejmenších z nich například nevědí, zda je vláda nepřesune ze zvýhodněné kategorie podniků s ročním výstavem do 10 tisíc hektolitrů mezi ostatní velké pivovary. To by pro ně znamenalo až dvojnásobný nárůst spotřební daně.

„V branži se říká, že cena piva pro zákazníka brzy vystoupá i v menších městech někam k 60 nebo 65 korunám. Zdá se, že tahle hranice se už blíží,“ konstatuje Milan Mandík z vysokomýtského pivovaru Kujebák.