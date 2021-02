O to víc jim zatrne, když vidí objekt v současném stavu. Z motelu, který naposledy v 90. letech vlastnilo družstvo Jednota, zbyly jen obvodové zdi, důsledek nevyjasněných majetkových vztahů. Pozemky patří Agentuře ochrany přírody a stavby jsou v soukromých rukou. Jejich vlastník by chtěl neutěšenou situaci změnit, ale budovat něco na pozemku, který mu nepatří, nedává smysl.

Zdroj: Deník„Dokud se majetkoprávní vazby nějakým způsobem nevyřeší, zůstane to tak, jak to je. Každopádně stavět by se tam mohlo, ale jsme v chráněné krajinné oblasti, čímž ochranáři přírody argumentují. Na druhou stranu si dovolí nechat takovouto ruinu na svém pozemku,“ řekl sečský starosta Marcel Vojtěch. Město už podle jeho slov vyvolalo řadu jednání, ať na okres-ní, nebo krajské úrovni. „Tady problém není, ten vězí v pražské centrále Agentury ochrany přírody,“ zdůraznil starosta.

Na druhou stranu je velmi rád, že sruby v sousedství motelu si postupně koupili chataři, kteří začínají území zvelebovat. „Komunikujeme s nimi, snažíme se pomáhat. Každopádně to je vše, co nyní můžeme jako obec udělat. Osobně mě to mrzí, také rád vzpomínám na tradiční květnové otevírání motelu a citronovou zmrzlinu,“ dodal Vojtěch.