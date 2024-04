V areálu chtějí mít členové Automotoklubu (AMK) Třemošnice pořádek. Protože v sobotu startuje motocross, je snaha o čistotu dvojnásobná. Ale hatí ji lidé, kteří do areálu vozí staré pneumatiky, a tak neustále zakládají černou skládku. Ještě nedávno jich bylo na hromadě asi sto, a nepocházely jen z osobních aut. Členové AMK je postupně musí odvážet do sběrného dvora.

Členové klubu před motocrossem musí chodit denně na brigády. | Foto: AMK Třemošnice

"My staré pneumatiky určitě nepotřebujeme a každý občan Třemošnice má možnost je odvézt do místního sběrného dvora zdarma," řekl přeseda AMK Václav Růžička.

Zároveň připustil, že lidé mohou vozit gumy do areálu klubu v dobrém úmyslu, což kdysi bylo aktuální. "Asi před dvaceti lety jsme je potřebovali, tvořily v zatáčkách překážky. Byla to nejrychlejší metoda, jak zabránit karambolu. Teď už to ale neplatí - vytváříme terénní valy navezením hlíny," vysvětlil Václav Růžička.

Dodal, že za zakládání černé skládky může uložit pokutu Česká inspekce životního prostředí, příslušný úřad obce s rozšířenou působností nebo Chráněná krajinná oblast. Fyzické i právnické osobě, která znečistí veřejné prostranství nebo naruší životní prostředí v obci, může obec uložit pokutu až do výše 200 tisíc korun.