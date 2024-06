Chrudimsko má dalšího bojovníka v anketě Strom roku. Kolektiv učitelek Mateřské školy v Lukavici nominovalo do této prestižní soutěže dub letní, kterému je necelých 800 let a jeho obvod měří více než sedm metrů.

Stromy jsou svědky lidské historie a dávají naší krajině nezaměnitelnou tvář. | Foto: Nadace Partnerství

Odborná porota Nadace Partnerství posuzovala celkem šestašedesát přihlášených stromů a vybrala desítku finálových soutěžících. Budou usilovat o titul Strom roku České republiky 2024.

"Máme z toho velkou radost. Dub stojí nedaleko a dá se říct, že je to dominanta naší obce, na kterou jsou lidé hrdí," řekla Deníku vedoucí učitelka MŠ Lukavice Martina Doležalová.

To je on, dub letní z Lukavice. Porota ho vybrala do desítky finalistů ze 66 nominovaných.Zdroj: Nadace Partnerství

Inspirací k přihlášení do ankety se stala hruška v poli z Mrákotína, která reprezentovala Českou republiku na evropském finále a v těžké konkurenci se umístila na krásném páté příčce.

Městská policie Chrudim: Počet oznámení stoupá. Strážníci zasahují častěji

Stáří lukavického dubu je odhadováno na 770 let, jeho výška je 31 metrů a obvod kmene 7,1 metru. "Aby děti strom objaly, musí jich být plná třída," usmála se učitelka.

Letošní hlasování odstartuje 22. července na www.stromroku.cz a potrvá 11 týdnů: týden za každý strom plus závěrečné superfinálové kolo pětky finalistů s nejvíce hlasy. Stromy se veřejnosti postupně představí v krátkých videospotech moderovaných Vladimírem Kořenem, za jejichž vznikem stojí tým minerální vody Ondrášovka, která je dlouhodobým generálním partnerem ankety.

"Finalisty a Stromy hrdiny čeká v následujících týdnech focení a společné setkání komunit, na které bude Nadace Partnerství průběžně zvát," potvrdil tiskový mluvčí nadace David Kopecký.

Letošní ročník ankety se koná pod záštitou ministra životního prostředí a za podpory Státního fondu životního prostředí.

„Ocenění Strom hrdina poukazuje na konkrétní situace, kdy stromům hrozí bezdůvodný zánik. Nejčastější příčinou je výstavba v obcích. Ministerstvo životního prostředí proto připravuje zásadní zlepšení zákonné ochrany stromů. Inženýrské sítě už dál nebudou automaticky dostávat přednost před stromy. Možná ubyde hrdinů, ale přibyde zdravých stromů, které zvláště ve městech tolik potřebujeme,“ podotkl Daniel Vondrouš, koordinátor pro spolupráci s neziskovým sektorem z Ministerstva životního prostředí.