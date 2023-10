/FOTOGALERIE/ Na rybníku v Travné u Horního Bradla se o víkendu konal slavnostní výlov. Přečtěte si referát našeho čtenáře-reportéra Jana Bláhy a prohlédněte si emocemi nabitou černobílou fotogalerii Jana Kočičáka Kočího, který se pro pořádné snímky neostýchal ponořit do rybníka v holínkách. Bylo a je se na co koukat.

Výlov na rybníku v Travné u Horního Bradla | Foto: Jan Kočičák Kočí

Počasí časně ráno v sobotu 28. října 2023 vůbec nenasvědčovalo, že tento den má být sváteční. Rybářský spolek v Travné u Horního Bradla měl na tento den totiž naplánovaný výlov místního rybníka, který obhospodařuje. Členové tohoto uskupení, když při ranním vstávání slyšeli, jak na plechové římsy jejich chalup a chat bubnuje déšť, nebyli zrovna nadšeni a moc se jim do takového počasí nechtělo. Ale chlapi jsou srdnatí a ke své milované vodě vyrazili. O výlovu tento rok se uvažovalo po roční pauze, neboť se čekalo, až doroste v nedávné době nasazená násada, aby byly vylovené ryby dostatečně velké a bylo jich dost.

Nakonec měli rybáři i veřejnost, která měla v plánu tuto zajímavou akci navštívit, štěstí. Vládce, který měl počasí pod kontrolou, přikázal v pravý čas dešti přestat.

Začátek lovení začal již bez krůpějí, ale s mírným zpožděním. I když se rybník „strojil“ (vypouštění vody, příprava kádí, loren, podběráků a dalších potřebných věcí) od pondělí, výlov se proti avízovaným 8. hodině o 45. minut opozdil, protože se čekalo, až ještě trochu poklesne hladina rybníka na potřebnou hloubku. Tato vodní plocha se neloví pomocí sítí jako velké rybníky.

Výlov na rybníku v Travné u Horního BradlaZdroj: Jan Kočičák Kočí

Tady lovci vstupují přímo do vody, oblečeni v gumových kalhotách, pláštích a čepicích a vždy dvojice lovců do hliníkových a umělohmotných nádob (loren) nabírá ryby, plovoucí již při nízké hladině. Ty následně nosí na břeh, kde se přemisťují do připravených kádí. Zde se výlovky čistí od bláta, počítají, třídí dle druhů a kapři i dle velikostí. Tuto sobotu z vylovených ryb převládali kapří – jak šupináči, tak lisáci. Dále následovali líni, amuři, štiky a tolstolobici.

S blížícím se polednem začal prodej úlovků jak přihlížejícím , tak i příchozím obyvatelům. Ryby si zakoupili i místní chalupáří , ale i chataři z okolních chat. Neprodané ryby byly vráceny zpět do rybníka. S celkovým počtem ulovených i prodaných ryb byli trávenští rybáři spokojení. Jejich výhodou při pořádaných takových veřejných akcích na tomto rybníku – rybářská soutěž, výlov, atd. - je jejich rybářská klubovna, kde bylo možno se ohřát i občerstvit a napít.

Mezi diváky se našlo plno známých, kteří se delší dobu neviděli a tak využili tu příležitost, aby se pozdravili a popovídali si. Takže i to přispělo k tomu, že se mohlo nakonec konstato - vat, že výlov rybníku proběhl sice již v chladném a pravém podzimním počasí, přesto se vydařil. Ladislav Bláha

