"Čtyři hodiny jsem byla na operačním sále, za několik dní následovala zpevňující operace. Vzpomínám na úžasnou péči, které se mi v nemocnici dostalo. Pak jsem si vyslechla diagnózu: paraplegie. Moje páteř při pádu byla tak moc poraněná, že prý bude úspěch, když se mi v nejbližší době podaří posadit a co se týká fungování nohou, šance je mizivá," vzpomíná na kruté zjištění Bára.

Její nejbližší - maminka, babička, sestra a přítel - nemohli nešťastné zprávě uvěřit. "Nedovedli jsme si představit, že už by nikdy neměla chodit. Až pak nám došla vážnost situace a my začali být vděční, že opět začíná fungovat alespoň od hlavy k pasu," říká Bářina sestra Michaela. Rodina žije v domku v Úhřetické Lhotě, malé vesnici na Pardubicku. Kdo má v rodině vozíčkáře, ví, jak jsou bezbariérové úpravy nutné a na druhou stranu finančně nákladné. "Velmi nám pomohla nadace Znesnáze21 miliardáře Karla Janečka. Zveřejnila Barčin příběh na svých stránkách a vyhlásila sbírku, do které nám přispělo už téměř čtyři sta dobrých lidí. Můžeme tak provést v domě rekonstrukci sociálního zařízení a další bezbariérové úpravy. Děkujeme všem," vzkazuje Bářina rodina.

Po léčbě v Pardubicích, v Liberci je Bára nyní v Hamzově léčebně v Luži. "V každém ze tří míst se mi dostalo a dostává nezměrné pomoci. Učím se, jak fungovat dál, cvičím, rehabilituji a hlavně se nelituji - jsou kolem mne samí dobří lidé, zaměstnanci léčebny, rodina a přátelé. Přežila jsem, kůň taky, a já na sobě budu makat a bojovat dál," usmívá se Bára, která zdárně spěje k tomu, že se postupně "vyšvihne" do života a časem i do koňského sedla. Tam ostatně občas bývá v rámci hipoterapie poskytované v lužské léčebně. Konečně svírá koňskou hřívu a cítí, jak kůň voní.

Rádi byste se do sbírky zapojili? Bářin příběh a veškeré pokyny k poslání finančních prostředků najdete na stránkách znesnaze21.cz.