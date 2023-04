Nechápu rozhořčení nad pozvánkou na Pochod za mír, zlobí se účastník Daniel

/DOPLNĚNO/ Když se na facebooku městské kulturní organizace Chrudimská beseda objevila pozvánka na čtvrteční Český pochod za mír, který údajně podpořilo město Chrudim, zvedlo to ze židle výtvarníka Ivana Baboráka. Ten okamžitě napsal na web radnice tato slova: "Dobrý den, vaši akci nepodpořím a co víc, přeji si, aby účastníci pochodu se nezastavovali a došli až do Ruska - Moskvy, a tam poníženě požádali válečného zločince Putina o politický azyl. To, co děláte, je nemravné a politický kýč!"

Účastníci pochodu se sešli ve čtvrtek večer v centru Chrudimě. | Foto: Milan Daniel